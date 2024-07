Ripple’ın XRP’si hafta sonu boyunca 0,6 dolar bandında işlem gördükten sonra yeni haftaya yükselişle başladı.

Her ne kadar son haftalarda XRP’deki fiyat dalgalanmaları azalsa da analistler umutlu. Bazı teknik analiz göstergeleri de XRP’de yükselişe işaret ediyor.

Bu göstergelerden en önemlisi XRP’nin aylık zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI). HaraldoXRP adlı Twitter kullanıcısı, XRP’nin aylık RSI’ının 2017 yılının sonlarından bu yana devam eden düşüş trendini kırmak üzere olduğunu belirtti. Söz konusu düşüş trendi, 2018 yılı başlarında XRP’nin 3,30 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemesiyle başlamıştı. Bu kırılım, XRP’de önemli bir yükselişin habercisi olabilir.

Öte yandan tarihsel veriler, XRP’nin Bitcoin blok ödülü yarılanmalarından sonra önemli yükselişler yaşadığını gösteriyor. Örnek vermek gerekirse 2016 yılının Mayıs ayındaki yarılanma sonrasında XRP fiyatı Ocak 2018’de 3,30 dolara yükseldi. Benzer bir yükseliş 2020 yılının Nisan ayındaki yarılanmadan sonra da kaydedildi. Yarılanmayı takip eden bir yıl içerisinde XRP fiyatı 1,96 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin’de son blok ödülü yarılanması 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşti. Dolayısıyla analistler, XRP’nin aylık RSI’ındaki kırılımla birlikte devasa bir yükselişin yaşanabileceğini öngörüyor.

Kripto para analisti Charting Guy, XRP’de yükselişe yol açabilecek bazı faktörleri paylaştı. Analist, XRP’nin son altı buçuk yıldır aylık grafikte simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğunu belirtti ve olası bir kırılım durumunda XRP’de devasa artışların yaşanabileceğini tahmin etti.

$XRP 1 month RSI about to break 6.5 year downtrend with a pending bullish cross..

while price has been consolidating in a symmetrical triangle that entire time..

probably nothing..

i will keep shilling $XRP because i think it is one of the biggest opportunities this cycle 🤷‍♂️ pic.twitter.com/EBiV5k3tuI

— Charting Guy (@ChartingGuy) July 16, 2024