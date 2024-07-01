Bu yazımızda analistlerin önümüzdeki aylar için yaptığı XRP fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

XRP, değer artışı bakımından diğer kripto paraların gerisinde kalıyor. Ancak altcoin, Ripple’ın SEC’e karşı kazanacağı potansiyel zafer ve pozitif teknik göstergeler sayesinde ciddi bir yükseliş kaydedebilir.

Analistlerin kripto para için fiyat tahminleri 2,90 dolar ile 16,10 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Belirli koşullar halinde daha fazla yükselebileceğini düşünenler de var.

XRP İçin Potansiyel Hedefler

Kripto para piyasası temmuz ayında yeşile boyanarak başladı. Bitcoin (ETH) ve Ether (ETH) yüzde 2,5 civarı, Solana (SOL) ise yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. XRP ise son 24 saatte yüzde 1,1 değer kazandı ve 0,48 dolardan işlem görüyor.

Bazı analistler ise kripto varlığın henüz boğa piyasasına başlamadığını ve yakında fiyat rekoru kırabileceğini düşünüyor. Kripto parayla ilgilenen X kullanıcısı EGRAG CRYPTO, XRP’nin aylık grafikte 0,236 Fibonacci seviyesine denk gelen büyük bir direnç bölgesinin üzerinde kapanış yaptığına dikkat çekti. Bu hareketi “doğal bir konsolidasyon” olarak tanımlayan analist, bir sonraki durak olarak 1,618 Fib seviyesine işaret ediyor. Bu seviye 6,40 dolara denk geliyor.

Brett Hill ve Armando Pantoja da XRP’nin gidişatına olumlu bakıyor. Hill’e göre XRP, önümüzdeki dönemde 2,90 dolar ile 16,10 dolar arasında fiyatlanacak. Pantoja ise XRP’Yi 5 dolara taşıyabilecek üç önemli faktör sıraladı.

Bu faktörlerden biri Ripple ve SEC davası. Üç yıldan uzun süredir devam eden dava, geçtiğimiz aylarda yargılama aşamasına girdi. Ripple’ın 2023’te üç kısmi zafer elde etmesinden dolayı, davayı blockchain şirketinin kazanması yüksek ihtimal görünüyor.

XRP, söz konusu kısmi zaferler her elde edildiğinde sıçrama yaşamıştı. Sektördeki birçok katılımcı, Ripple’ın zafer elde etmesi halinde XRP fiyatının da ralliye başlayacağını düşünüyor. Dava ve kripto paraya potansiyel etkisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

Önceki Tahminler

EGRAG CRYPTO, geçtiğimiz ay göreceli güç endeksi (RSI) göstergesine dayalı olarak XRP rallisinin başlayacağını öne sürmüştü. RSI’ın 70 puanı geçmesi, varlık fiyatının fazla yükseldiğine ve düzeltme gelebileceğine işaret eder. XRP’nin RSI’ı, geçtiğimiz 30 günde yalnızca üç kez 70 puanı geçti, mevcut durumda ise 56 puan ölçülüyor.

XRP fiyatını sık sık yorumlayan bir başka X kullanıcısı JAVON MARKS, altcoin geçtiğimiz döngülerdeki performansını tekrarlarsa, 20 dolar ve hatta ötesine kadar çıkabileceğini düşünüyor.