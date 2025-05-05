Popüler bir kripto para analisti, XRP için “uyuyan dev” benzetmesi yaptı ve piyasa katılımcılarının bunu gözden kaçırdığını söyledi.

Özet:

Ripple’ın XRP’si, 2024 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinin ardından en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu.

Ripple ile SEC arasındaki dava her ne kadar yıllar sona sonuçlanmış olsa da XRP’ye dair hala bazı karamsar tahminler var.

Popüler bir analist bu karamsar tahminler için “XRP ölmedi, yeni bir yükselişe hazırlanıyor” ifadesini kullandı.

XRP Yükselişe mi Hazırlanıyor?

X’te (eski adıyla Twitter) 500 binin üzerinde takipçisi bulunan analist John Squire, XRP’nin 10 yıllık tarihinin yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini belirtti. XRP’nin geliştiricisi Ripple’ın yıllar içinde ciddi ortaklıklar kurduğunu belirten Squire, RippleNet’in şu anda 55’ten fazla ülkede kullanıldığını, ortakları arasında SBI, Tranglo ve Santander gibi devlerin bulunduğunu söyledi.

“XRP, yeni çıkan hype coin’lerden biri değil. Çoğu sosyal medya fenomeni Bitcoin’i keşfetmeden önce sessizce inşa edilmeye başlandı.”

Squire, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dört yılı aşkın süredir süren hukuki mücadelesine de dikkat çekti. Mart ortasında Ripple CEO’su davanın sona erdiğini ilan etmişti. Squire ise şöyle dedi:

“XRP, ABD hükümetiyle savaşan ve hayatta kalan tek top 10 coin.”

ETF Beklentisi Güçleniyor

Squire, Ripple için spot ETF olasılığına da değindi. CME tarafından bu ay içinde başlatılması planlanan XRP vadeli işlemler ürünü ve SEC’in önünde bekleyen 10 ETF başvurusuna dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde başvurulardan biri ertelense de, uzmanlar bunun sadece zaman meselesi olduğu görüşünde.

XRP Grafiklerinde Boğa Sinyalleri

XRP’nin fiyat grafiğine de değinen analist, varlığın teknik görünümünün oldukça iyimser olduğunu belirtti. 2024 sonunda 2 dolar seviyesini aşan XRP, kısa süreli dalgalanmalar dışında bu seviyenin üstünde kalmayı başardı.

Squire şu ifadeleri kullandı:

“RSI soğuyor ve hacim sessizce artıyor. Akıllı para, pump’ları kovalamaz. Sıkıldığınızda alır.”

Bu görüşü destekleyen bir başka veri de, Nisan ayında balinaların yaklaşık 2 milyar dolarlık XRP biriktirmiş olması. Ayrıca, balina cüzdanlarının sayısı da 300.000’in üzerine çıkarak rekor kırdı.

Squire yazısını, “Bu bir yatırım tavsiyesi değildir,” notuyla bitirdi ve ekledi:

“En çok nefret edilen varlıklar, genellikle en iyi performansı gösterir.”