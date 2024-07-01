Bir balinanın 200 milyon XRP’lik transferi ne anlama geliyor?

Ripple’ın kripto parası XRP, yeni haftaya diğer kripto paralar ile birlikte yukarı yönelerek başladı. Altcoin için ralli ihtimalleri değerlendirilirken, bir XRP cüzdanındaki hareketlilik dikkat çekti.

Milyonlarca XRP Transfer Edildi

Balinaların cüzdan hareketlerini takip eden X kullanıcısı Whale Alert, 30 Haziran’da gerçekleştirilen yüklü bir işlem tespit etti.

Kimliği bilinmeyen bir cüzdan, kimliği bilinmeyen bir başka cüzdana 200 milyon XRP gönderdi. Gönderilen XRP’lerin değeri 95 milyon dolara yakın.

Bithomp verilerine göre, gönderim yapılan XRP cüzdanının 2021 yılında Ripple tarafından aktive edildi. Dolayısıyla transferin şirket içi bir işlem olduğunu söylemek mümkün.

Alıcı cüzdanda 1 Temmuz itibarıyla 100 milyon dolara yakın değerde 207,53 milyon XRP bulunuyor. Gönderici cüzdanda ise 5,119 milyon XRP kalmış durumda.

🚨 🚨 🚨 🚨 200,000,000 #XRP (94,554,479 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/mb8TQ9p3nU — Whale Alert (@whale_alert) June 30, 2024

Transfer Standart Bir İşlem Mi?

Whale Alert tarafından bildirilen 200 milyon XRP’lik işlem, düzenli olarak gerçekleştirilen işlemlerden biri olabilir.

XRP’nin geliştiricisi Ripple, her ayın ilk günü emanet kasasındaki 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor. Haziran ayının son saatlerinde gerçekleştirilen bu işlem de düzenli kilit açılımlarının parçası olabilir. 1 milyar XRP, güncel kur ile 480 milyon dolardan fazla ediyor.

Yüklü transfer topluluğu da endişelendirmedi. Whale Alert’ın gönderilerini yanıtlayan kripto topluluğu üyeleri, transferi çoğunlukla emanet kasası işlemi olarak yorumladı.

XRP, son 24 saatte yüzde 1,8 değer kazandı. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 0,48 doların hemen üzerinden işlem görüyor.