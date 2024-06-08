Ripple Labs’in kripto para birimi XRP, analistlerin yükseliş tahminlerine rağmen 2018 yılının Eylül ayında kaydedilen 0,56 dolarlık yüksek seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

XRP yanlısı avukat Bill Morgan, XRP’deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Morgan, XRP’deki yükseliş tahminleri için grafiklere güvenmediğini belirtti. Morgan bunun yerine “olasılıklar dengesi” yasal standardını öne sürdü.

Bill Morgan, XRP fiyatının yükselme olasılığının düşme olasılığından daha yüksek olduğunu düşünüyor. Morgan’ın XRP’de yükselişi başlatacağını düşündüğü gelişmeler şu şekilde:

XRP’nin ABD’de yasal netliğe ulaşması

On-Demand Liquidity (ODL) kullanımının artması

XRPL protokolünde NFT’ler ve otomatik piyasa yapıcılar (AMM) için yapılan değişiklikler

Ripple’ın XRP varlıklarının azalması ve dolaşımdaki arzın istikrarlı bir şekilde artması

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XRP Neden Yükselmiyor?

Kripto para piyasasındaki olumlu gelişmelere rağmen XRP bu süreçte varlık gösteremedi. Avukat Bill Morgan “XRP’nin fiyatı mantıksız. Eğer piyasa yükselirse, XRP’nin de fiyatının artacağına eminim” ifadelerini kullandı.

XRP fiyatı son iki haftadır 0,52 dolar ile 0,53 dolar aralığında işlem görüyordu. 7 Haziran’da yaşanan sert düşüşle birlikte XRP fiyatı 0,4508 dolara kadar geriledi. Tüm bu gelişmeler, XRP yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ripple’ın XRP Satışları Piyasayı Etkiliyor

XRP’de işleri daha da karmaşık hale getiren bir diğer gelişme ise Ripple tarafından yapılan XRP satışları. Ripple kısa bir süre önce 78 milyon dolar değerinde 150 milyon XRP’lik satış yaptı. Bu satışın da XRP fiyatını olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.

XRP’nin beklentileri karşılamayamaması ve Ripple’ın XRP satışlarına devam etmesi yatırımcıları tedirginleştirdi. Öte yandan yatırımcıları endişelendiren bir diğer gelişme de Ripple’ın ve XRP’nin karşı karşıya olduğu SEC davası.

Belirsizlikler nedeniyle XRP fiyatının gelecekteki fiyat performansını öngörmek zor olabilir. Bill Morgan gibi önde gelen isimler, artan benimseme ve düzenleyici netlik gibi olumlu işaretlerin, uzun vadede XRP’nin fiyatını destekleyebileceğine inanıyor.

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