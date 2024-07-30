XRP son 24 saatte kaydettiği yükselişle Bitcoin ve birçok altcoin’i geride bıraktı.

Özet:

XRP fiyatı yeniden yükselişe geçerek 0,63 doları aştı.

Daralan Bollinger Bantları ve diğer metrikler, XRP’deki rallinin devasa yükselişlerle sonuçlanabileceğini gösteriyor.

Yaklaşık 1 saat içerisinde %5 oranında değer kazanan XRP, en büyük 100 kripto para arasında en iyi performansı gösteren varlık oldu.

XRP, piyasadaki fiyat düzeltmesine rağmen etkileyici bir ralli sergiliyor. Bitcoin (BTC), 29 Temmuz’da neredeyse 70.000 dolardan yazının yazıldığı an itibarıyla yaklaşık 66.500 dolara gerilerken, Solana (SOL) ve diğer büyük altcoin’ler daha kötü performans sergiledi.

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XRP’nin son yükselişinin kesin nedeni bilinmiyor. Ancak olası nedenler arasında SEC’in Binance davasında menkul kıymet olarak tanımladığı bazı kripto paralar için şikayetini geri çekmeye hazırlanması, XRP’nin CME endeksinde listelenmesi ve Ripple-SEC davasında sona yaklaşılması gösterilebilir. Öte yandan SEC’in 1 Ağustos’ta düzenleyeceği kapalı toplantıyla Ripple-SEC davasının uzlaşmayla sonuçlanacağına dair beklentiler de bir hayli fazla.

SEC, 1 Ağustos 2024 için yeni bir kapalı toplantı planladı. Gündem maddeleri arasında "İdari işlemlerin başlatılması ve çözülmesi" ve "Dava taleplerinin çözülmesi" yer alıyor. Bu gelişme, Ripple-SEC davasında olası bir uzlaşma söylentilerini yeniden gündeme getirdi. pic.twitter.com/xKdYN7hlP9 — CryptoPotato Türkiye (@Cryptopotato_TR) July 28, 2024

Öte yandan CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere XRP’nin aylık gradiğinde Bollinger Bantları daha önce hiç olmadığı kadar sıkışmış durumda. Bu nedenle analistler ve uzmanlar, XRP’de kısa bir süre içerisinde devasa fiyat hareketliliklerinin yaşanabileceğini öngörüyor.

XRP’nin fiyat artışı, varlığın artan işlem hacmiyle de örtüşüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi neredeyse 1,7 milyar dolara ulaşarak Binance Coin (BNB) ve Dogecoin’i (DOGE) geride bıraktı. Binance Coin’in günlük işlem hacmi 1 milyar doların altında kalırken, Dogecoin yaklaşık 790 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti.

XRP’nin bu etkileyici yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasa analizleri ve teknik göstergeler bu rallinin devam edebileceğini işaret ediyor.