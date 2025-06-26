Ripple’ın blokzinciri ağı XRP Ledger (XRPL), 2.5.0 sürümüyle önemli yenilikler kazandı. Yeni güncelleme; işlem verimliliğini artıran toplu işlem desteği, RLUSD gibi token’lar için emanet (escrow) entegrasyonu ve merkeziyetsiz borsalarda izinli erişim kontrolü gibi özellikler sunuyor.

Yeni Özelliklerle Güçlenen Ağ

En dikkat çekici yeniliklerden biri, çoklu işlemlerin tek seferde işlenmesini sağlayan “batch transaction” özelliği oldu. Bu sayede hem zaman kazancı sağlandı hem de daha karmaşık işlemlerin sorunsuz yürütülmesi mümkün hale geldi.

Trustline tabanlı token’lar için eklenen emanet desteği sayesinde, vesting (vadeli ödeme) planları gibi senaryolarda güvenli otomatik ödemeler yapılabilecek. Ayrıca güncellemeyle gelen yetkilendirme sistemi sayesinde kullanıcılar, başka cüzdanlara belirli izinler atayarak hesap kontrolünü paylaşabilecek.

Geliştiricilere yönelik bir diğer önemli yenilik, merkeziyetsiz borsa (DEX) işlemleri için kullanıcı kısıtlaması getirebilme imkanı oldu. Böylece projelerin düzenleyici gerekliliklere uyum sağlaması kolaylaşacak.

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Hata Düzeltmeleri ve Performans Artışı

Yeni sürümle birlikte RPC yanıtlarındaki hata kodlarına ilişkin sorunlar giderildi, trustline ile NFT etkileşimlerinde yaşanan aksaklıklar düzeltildi. Bellek kullanımı optimize edilirken ağ trafiği azaltıldı, işlem kapasitesi artırıldı.

Geliştirici deneyimini iyileştiren diğer başlıklar arasında daha hızlı yazılım derleme süreleri, güncellenmiş belgeler ve Ubuntu 22.04 üzeri sistemlerde kolay kurulum desteği yer aldı. Ayrıca XRPL Commons, ağ bağlantısını güçlendirmek üzere güvenilir bir başlangıç kümesi olarak eklendi.

Kullanıcı ve Balina Aktivitesi Tavan Yaptı

Güncellemenin ardından XRPL üzerindeki günlük aktif adres sayısı yaklaşık 40 binden 295 bine çıkarak yedi kat arttı. Aynı dönemde, en az 1 milyon XRP bulunduran “balina” cüzdanlarının sayısı da 2 bin 708’e ulaşarak ağ tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

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Bu büyüme, diğer büyük blokzincirlerin gerilemesiyle de dikkat çekiyor. Solana, ocak ayında gördüğü 36 milyar dolarlık merkeziyetsiz borsa hacminden bu yana yüzde 90 düşüş yaşadı; ağdan toplam 2,5 milyar dolarlık sermaye çıkışı oldu. Ethereum ise yoğunluk ve yüksek işlem ücretleri nedeniyle ölçeklenebilirlik sorunları yaşıyor.

Güncellemenin ardından XRP fiyatı yaklaşık yüzde 6 artarak 2,20 dolara yükseldi. Bu yükselişin, XRPL üzerindeki teknik güçlenmenin fiyatlara yansıyan ilk işareti olduğu değerlendiriliyor.