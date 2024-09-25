Geliştirici ekip, bu hafta için iki ek değişiklik daha planladı.

Özet:

XRP Ledger’daki (XRPL) fixAMMv1_1 güncellemesi, Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) özelliğini iyileştirmek amacıyla 24 Eylül’de etkinleştirildi.

XRP fiyatı güncellemeye pek fazla tepki vermedi ve 0,59 dolar sınırında işlem görmeye devam ediyor.

Üç Güncellemenin İlki

Bu ayın başlarında XRPL ekibi, AMMv1_1 kod düzeltmesi altında büyük bir güncellemenin iki hafta içinde uygulanacağını duyurdu. Söz konusu geliştirme önerisi 35 oydan 28’inin kabul oyu vermesiyle onaylanmıştı.

XRPScan verilerine göre söz konusu güncelleme, 24 Eylül’de XRPL ana ağında gerçekleştirildi. Bu güncelleme, XRPL’de Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) özelliğinin verimliliğini ve performansını arttırmayı hedefliyor.

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM), XRPL’de aracılara ihtiyaç duymadan varlıkların doğrudan takas edilmesine olanak tanıyan merkeziyetsiz bir mekanizma işlevi görüyor. Geliştirici ekip bu güncellemeyle birlikte işlem sürelerini daha verimli hale getirmeyi ve likidite sağlayıcıları için olası riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

XRPL ekibi, fixAMMv1_1 güncellemesinin bu hafta içerisinde etkinleştirilecek 3 değişiklikten biri olduğunu söyledi. Geride bıraktığımız ay XRPL’nin ana test ağı sıfırlandı ve yeniden başlatıldı. Bu süreçte ana test ağı, kullanıcılar için geçici süreliğine devre dışı kaldı. Ekip bu adımla ağın istikrarını artırmayı ve ağda node çalıştırmanın maliyetini düşürmeyi amaçlıyordu.

ABD Hazine Bonoları XRPL’ye Geliyor

Bundan yaklaşık birkaç hafta önce geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansı (DeFi) birleştiren fintech firması OpenEden, ilk kez XRP Ledger’a tokenlaştırılmış ABD Hazine bonoları (T-bills) getirmeyi planladığını duyurdu. Ripple da bu ürünlere yatırım yapmak için 10 milyon dolarlık bir fon oluşturacağını açıkladı.

RippleX’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kuruluşlar, gerçek dünya varlıklarını nerede token’leştireceklerine giderek daha fazla dikkat ediyor ve OpenEden tarafından desteklenen T-bills’in XRPL’ye gelişi, bu merkeziyetsiz Layer 1 blockchain’ini gerçek dünya varlık token’leştirmesi için önde gelen blockchain’lerden biri olarak güçlendiriyor.

XRP Fiyat Gelişmelere Nasıl Tepki Verdi?

XRP fiyatı söz konusu güncelleme duyurusuna rağmen önemli bir fiyat dalgalanması yaşamadı ve 0,59 dolar sınırında işlem görmeye devam ediyor.

Bununla birlikte XRP, Grayscale’in Ripple Trust’ı başlatması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %0,5 oranında düşürme kararı gibi olumlu gelişmelerin ardından iki haftalık süreçte yaklaşık %10 artış gösterdi.

XRP fiyatına ilişkin tahminlere ve yorumlara göz atmak için “Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.