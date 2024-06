Ripple’ın CTO’su David Schwartz, XRP topluluğunda dolaşan yanlış bir algıya dair açıklamalarda bulundu. Schwartz, şirketinin XRP’den uzaklaştığına dair iddiaları yalanladı.

Ripple’ın XRP’yi terk edeceğine dair söylentiler son dönemde kripto para topluluğunda sıklıkla tartışılmaya başlandı. Özellikle Aspen Signals adlı bir X kullanıcısı Schwartz’ın sosyal medya profilindeki bir alıntıya dikkat çekmesi bu söylentiyi daha da güçlendirdi.

Ripple CTO’su David Schwartz’ın profilinde yer alan bu alıntı, bir finansal girişimin ihanet ve yolsuzluğa karşı mücadelesini anlatıyor. Söz konusu girişim, halka anlık ödeme hizmetleri çabasındayken, vizyonları ile hayatta kalma arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Aspen Signals bu alıntıyı paylaşarak “Ripple XRP’yi terk mi ediyor? Lütfen biri bunu bana acilen açıklasın.” ifadelerine yer verdi.

Ripple CTO’su David Schwartz, bu yanlış anlaşılmanın yaratacağı FUD’u (Korku, Şüphe, Belirsizlik) önlemek için hızlıca konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Schwartz, alıntının gerçek bir olayı tanımlamadığını, aksine kurgusal bir film için bir tanıtım olduğunu açıkladı.

