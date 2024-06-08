Ripple’ın CTO’su David Schwartz, XRP topluluğunda dolaşan yanlış bir algıya dair açıklamalarda bulundu. Schwartz, şirketinin XRP’den uzaklaştığına dair iddiaları yalanladı.

Ripple’ın XRP’yi terk edeceğine dair söylentiler son dönemde kripto para topluluğunda sıklıkla tartışılmaya başlandı. Özellikle Aspen Signals adlı bir X kullanıcısı Schwartz’ın sosyal medya profilindeki bir alıntıya dikkat çekmesi bu söylentiyi daha da güçlendirdi.

Ripple CTO’su David Schwartz’ın profilinde yer alan bu alıntı, bir finansal girişimin ihanet ve yolsuzluğa karşı mücadelesini anlatıyor. Söz konusu girişim, halka anlık ödeme hizmetleri çabasındayken, vizyonları ile hayatta kalma arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Aspen Signals bu alıntıyı paylaşarak “Ripple XRP’yi terk mi ediyor? Lütfen biri bunu bana acilen açıklasın.” ifadelerine yer verdi.

Ripple CTO’su Schwartz Yanıt Verdi

Ripple CTO’su David Schwartz, bu yanlış anlaşılmanın yaratacağı FUD’u (Korku, Şüphe, Belirsizlik) önlemek için hızlıca konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Schwartz, alıntının gerçek bir olayı tanımlamadığını, aksine kurgusal bir film için bir tanıtım olduğunu açıkladı.

So in this hypothetical movie, what would the circumstance be…. ? — Λspen Signals (@AspenSignals) June 7, 2024

Schwartz bu alıntıdaki senaryonun, gerçek dünyada yaşanılan sorunlarla, özellikle de ödeme sektöründeki yolsuzluklarla örtüşebileceğini ancak gerçekte yaşanmadığını söyledi.

Ripple’ın XRP’ye Desteği Devam Ediyor

Ripple bu yıl içerisinde kendi stabilcoin’ini başlatacağını duyurdu. Bu da Ripple’ın XRP’yi terk ederek stabilcoin’ine odaklanacağına dair söylentileri tetikledi. Hatta Ripple’ın geçmişte ODL olarak Ripple Payments’taki sınır ötesi ödemelerde XRP yerine Ripple’ın çıkaracağı stabilcoin’in kullanılacağı iddia edildi.

Öte yandan Ripple’ın Liquidity Hub çözümünde XRP’yi dışlaması da bu söylentileri alevlendirdi. Ancak Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin XRP’ye tam olarak bağlı kaldığını ve onu terk etmeyi planlamadıklarını belirtti.