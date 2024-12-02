XRP, Kasım ayında kaydettiği %442’lik yükselişle kripto para piyasasında dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. XRP, 2018 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez 2,81 dolara kadar yükselerek yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Yılın son ayına girilirken, önde gelen kripto para borsalarından Uphold, sosyal medya platformu X üzerinden topluluğa XRP’nin yılı hangi seviyede tamamlayacağını sordu.

İlgili: Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

XRP Kaç Dolara Kadar Yükselebilir?

Uphold’un paylaşımı, XRP yatırımcılarından büyük bir ilgi gördü. Birçok kullanıcı, XRP’nin daha önce görülmemiş seviyelere yükseleceğine dair iyimserliklerini dile getirdi. Bir kullanıcı, 2024 sonunda 5 dolar seviyesinin mümkün olduğunu ifade ederken, bir diğeri XRP’nin 3,43 ile 5 dolar arasında bir değere ulaşacağını öngördü.

Bazı yorumlar ise daha cesur tahminler içeriyordu. Bir kullanıcı, XRP’nin 3 ila 7 dolar aralığında işlem görebileceğini söylerken, bir başka kullanıcı ise XRP için 4 ila 5 dolar aralığına işaret etti.

XRP 100 Dolara Ulaşabilir mi?

En iddialı tahminlerden biri, XRP’nin fiyatının 37 ila 100 dolar arasında bir seviyeye çıkabileceğini öne süren bir topluluk üyesinden geldi. Bu görüş, birkaç kilit gelişmeye dayandırıldı:

XRP Unleashed belgeselinin piyasaya sürülmesi,

XRP Ledger ağındaki memecoin trendi

Ripple’ın stablecoin’i RLUSD’nin XRP Ledger ve Ethereum’da piyasaya sürülmesi,

XRP’ye yönelik ETF ve ETP başvurularının etkisi.

Özellikle WisdomTree tarafından Avrupa’da piyasaya sürülen XRP ETP’si, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekerek benimsenme oranını artırma potansiyeli taşıyor.

Diğer Önemli Faktörler

Yatırımcılar ayrıca şu gelişmelere dikkat çekiyor:

Büyük yatırımcıların XRP’ye ilgisinin artması,

Tokenize edilmiş para piyasası fonlarının gündeme gelmesi,

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile Donald Trump arasında söylentilere konu olan toplantı,

Ripple davasının çözülmesiyle birlikte küresel ortaklıkların devreye girmesi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in Ocak 2025’te görevden ayrılacak olması, Ripple’a yönelik davanın yeni yönetimle birlikte düşeceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

XRP’nin Mevcut Durumu ve İlerisi

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %45,7 oranında değer kazanan XRP 2,81 dolara kadar yükseldi. Kripto para topluluğu XRP’nin yıl sonunda daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyor. Ancak bu cesur tahminlere rağmen, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

XRP’nin geleceği, kripto piyasasının genel eğilimleri ve yukarıda belirtilen katalizörlerin gerçekleşme olasılığına bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.