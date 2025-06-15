Circle tarafından piyasaya sürülen dolar sabitli kripto para birimi USDC, XRP Ledger (XRPL) ağı üzerinde kullanıma açıldı. Bu adımla birlikte hem USDC’nin erişim alanı genişledi hem de blokzincirler arası likidite olanakları artırıldı.

Ripple’ın yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar artık XRPL’nin yerleşik otomatik köprüleme (auto-bridging) özelliğini kullanarak, merkeziyetsiz borsalar arasında XRP’yi köprü varlık olarak kullanarak USDC transferi gerçekleştirebilecek.

RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger, entegrasyonu geleneksel finans ile kripto ekonomisi arasında köprü kurma yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Infanger, “Stabil kripto paralar, spekülasyonun ötesinde gerçek kullanım alanları sunuyor. Bu tür dijital varlıklar, geleneksel finansal sistem ile kripto dünyasını birleştiren kritik araçlar hâline geldi.” dedi.

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Stabilcoin’lere Regülasyon Baskısı Artıyor

USDC’nin XRPL’ye entegre edilmesi, stabilcoin’lerin ABD’de daha yakından denetlendiği bir döneme denk geldi. Piyasa değeri 237 milyar doları aşan bu varlık sınıfı, küresel finans sisteminde giderek daha stratejik bir konum elde ediyor. Stabilcoin’lerin çoğu, kısa vadeli Amerikan hazine bonoları ile destekleniyor ve ihraççılar bu varlıklardan getiri sağlıyor.

Bazı ABD’li yetkililer, dolara endeksli stabilcoin’leri, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ABD tahvillerinden uzaklaştığı bir ortamda doların küresel gücünü koruma aracı olarak değerlendiriyor. Yabancı hükümetlerin tahvil satışı, ABD’nin borçlanma maliyetlerini artırırken, 36 trilyon dolarlık ulusal borcun sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor.

7 Mart’taki Beyaz Saray Kripto Zirvesi’nde konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, stabilcoin’lerin gelişiminin küresel dolar egemenliği için kritik olduğunu ifade etti.

Kripto yatırımcısı Max Keiser ise dolar sabitli stabilcoin’lerin geçici bir çözüm sunduğunu savunuyor. Keiser’a göre, altın destekli dijital varlıklar, altının enflasyona karşı dayanıklı yapısı sayesinde daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Ripple’ın Hedefi: XRP’yi DeFi Köprüsüne Dönüştürmek

USDC’nin XRPL ağına dahil edilmesi, Ripple’ın zincirler arası stabilcoin likiditesini doğrudan kendi altyapısına taşımayı hedeflediğini gösteriyor. Aynı zamanda XRP, merkeziyetsiz finans alanında işlevsel bir köprü varlık olarak daha güçlü bir konum kazanıyor.