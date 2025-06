Circle tarafından piyasaya sürülen dolar sabitli kripto para birimi USDC, XRP Ledger (XRPL) ağı üzerinde kullanıma açıldı. Bu adımla birlikte hem USDC’nin erişim alanı genişledi hem de blokzincirler arası likidite olanakları artırıldı.

Ripple’ın yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar artık XRPL’nin yerleşik otomatik köprüleme (auto-bridging) özelliğini kullanarak, merkeziyetsiz borsalar arasında XRP’yi köprü varlık olarak kullanarak USDC transferi gerçekleştirebilecek.

RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger, entegrasyonu geleneksel finans ile kripto ekonomisi arasında köprü kurma yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Infanger, “Stabil kripto paralar, spekülasyonun ötesinde gerçek kullanım alanları sunuyor. Bu tür dijital varlıklar, geleneksel finansal sistem ile kripto dünyasını birleştiren kritik araçlar hâline geldi.” dedi.

USDC’nin XRPL’ye entegre edilmesi, stabilcoin’lerin ABD’de daha yakından denetlendiği bir döneme denk geldi. Piyasa değeri 237 milyar doları aşan bu varlık sınıfı, küresel finans sisteminde giderek daha stratejik bir konum elde ediyor. Stabilcoin’lerin çoğu, kısa vadeli Amerikan hazine bonoları ile destekleniyor ve ihraççılar bu varlıklardan getiri sağlıyor.

Bazı ABD’li yetkililer, dolara endeksli stabilcoin’leri, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ABD tahvillerinden uzaklaştığı bir ortamda doların küresel gücünü koruma aracı olarak değerlendiriyor. Yabancı hükümetlerin tahvil satışı, ABD’nin borçlanma maliyetlerini artırırken, 36 trilyon dolarlık ulusal borcun sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor.

One chain. Global adoption.

Now live on the XRP Ledger:

🔗 $RLUSD — @Ripple

🇺🇸 $USDC — @Circle

🇸🇬 $XSGD — @StraitsX

🇪🇺 $EURØP — @Schuman_io

🇧🇷 $USDB — @BrazaBank

The XRPL is ready for the builders, institutions and users who demand fast and compliant stablecoins:… pic.twitter.com/lnWjzfNlOl

— RippleX (@RippleXDev) June 12, 2025