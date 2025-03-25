Japonya’nın önde gelen emlak firmalarından Open House Group Co., Ltd., Ripple’ın kripto para birimi XRP’yi gayrimenkul alımlarında bir ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini duyurdu.

Tokyo merkezli şirket, bu kararı Japonya’da mülk satın alma sürecini kolaylaştırmak amacıyla aldığını belirtti. Ripple’ın eski Strateji Girişimleri Başkan Yardımcısı Emi Yoshikawa da bu önemli gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla vurguladı.

Open House Group, Japonya’nın en büyük emlak firmalarından biri olarak yıllık satış gelirleri bir trilyon Japon yenine ulaşıyor. Şirket, XRP’nin yanı sıra Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) gibi dijital varlıkları da ödeme seçeneklerine eklediğini açıkladı.

Open House Group, XRP ile Ödeme Seçeneğini Duyurdu

Açıklamada, XRP, Dogecoin ve Solana’nın Bitcoin ve Ethereum gibi halihazırda kabul edilen dijital varlıkların yanında kullanılabileceği belirtildi. Şirket, kripto ödemelerini kabul etme kararını 31 Ocak’ta aldığını ve bunun öncelikle piyasa değerine göre en büyük iki dijital varlık olan Bitcoin ve Ethereum ile başladığını ifade etti.

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Open House Group, 2022’den bu yana dijital varlıkların kullanımını araştırıyor ve bu kapsamda Bitcoin’in Lightning Network ağı üzerine araştırmaları da destekledi. Son gelişmeyle birlikte şirketin kripto sektörüne daha derin bir adım atmaya hazır olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, kullanıcılarına daha geniş bir deneyim sunmayı amaçlayan şirket, müşterilerin mevcut ödeme seçeneklerini kullanabileceği bir Çin web sitesi de açtığını duyurdu.

Müşteriler Tüm Mülk Çeşitleri İçin Kripto Kullanabilecek

Open House Group, yeni ödeme yöntemleriyle müşterilerin tüm mülk çeşitlerini satın alabileceğini belirtti. Bunlar arasında konutlar, apartman daireleri ve tek odalı küçük daireler de yer alıyor. Şirket, dijital varlıkları yalnızca spekülatif yatırım araçları olarak görmek yerine, sınır ötesi ödemeler ve mikro ödemeler gibi pratik kullanımlara odaklanmayı tercih ettiklerini açıkladı.

Bununla birlikte şirket, kripto ile ödeme yapmak isteyen müşterilerin, bulundukları ülkelerde geçerli olan mali ve vergi yasalarına uymaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, işlem sırasında müşterilerin kendi sorumlulukları altında hareket ettiğini ve bazı ülkelerde kripto varlıklarının ödeme sonrası el konulma riski taşıyabileceğini de belirtti.

Öte yandan XRP’nin bir ödeme seçeneği olarak kabul edilmesi, piyasa değerine göre dördüncü en büyük dijital varlığın benimsenmesini daha da artırabilir.