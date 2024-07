Ripple’ın kripto parası XRP, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 0,8 değer kazanan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,445 dolardan işlem görüyor.

Tarihsel veriler ve teknik göstergeler ise altcoin’in patlamaya hazır olduğuna işaret ediyor.

Teknik analist The Great Mattsby, XRP/USD paritesinin aylık grafiğine Bollinger bantlarını uyguladı.

Bollinger bantları, bir varlığın fiyatının dalgalanmaya ne kadar müsait olduğunu ölçmede kullanılıyor. Bantların daralması dalgalanmanın artacağına, genişlemesi ise azalacağına işaret ediyor.

Analiste göre XRP’nin Bollinger bantları, şimdiye kadarki en büyük daralmalardan birini yaşıyor. Tarihsel veriler, bu daralmanın çok ciddi bir fiyat artışıyla sonuçlandığını ortaya koyuyor.

$XRP has one of the tightest monthly Bollinger Band squeezes in its history and in all of crypto right now. The last time it squeezed like that it shot up 60,000% pic.twitter.com/WU1fspKkwz

— The Great Mattsby (@matthughes13) July 11, 2024