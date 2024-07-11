Ripple’ın kripto parası XRP, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 0,8 değer kazanan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,445 dolardan işlem görüyor.

Tarihsel veriler ve teknik göstergeler ise altcoin’in patlamaya hazır olduğuna işaret ediyor.

XRP Yakında Fırlayabilir

Teknik analist The Great Mattsby, XRP/USD paritesinin aylık grafiğine Bollinger bantlarını uyguladı.

Bollinger bantları, bir varlığın fiyatının dalgalanmaya ne kadar müsait olduğunu ölçmede kullanılıyor. Bantların daralması dalgalanmanın artacağına, genişlemesi ise azalacağına işaret ediyor.

Analiste göre XRP’nin Bollinger bantları, şimdiye kadarki en büyük daralmalardan birini yaşıyor. Tarihsel veriler, bu daralmanın çok ciddi bir fiyat artışıyla sonuçlandığını ortaya koyuyor.

XRP, hem kendi hem de tüm kripto tarihinde en büyük Bollinger bandı daralmalarından birini yaşıyor. En son bu durum yaşandığında fiyatı yüzde 60 bin fırlamıştı.

$XRP has one of the tightest monthly Bollinger Band squeezes in its history and in all of crypto right now. The last time it squeezed like that it shot up 60,000% pic.twitter.com/WU1fspKkwz — The Great Mattsby (@matthughes13) July 11, 2024

Analistin bahsettiği dönem olan 2017-2018’de XRP, 1 centin altından işlem görürken kısa süre sonra 3,3 dolara fırlamıştı.

Öte yandan XRP, bu seviyeye bir daha hiç erişemedi. Altcoin’in 2020-2021 boğa piyasasındaki değer artışı da yedi kat ile sınırlı kaldı. Dolayısıyla güncel durumda beklenen ralli, eskisi kadar göz kamaştırıcı olmayabilir.

Mevcut durumda kripto para piyasasını, özellikle Bitcoin’i baskılayan Mt. Gox ve Almanya’nın kripto satışları gibi birçok etken mevcut. Bitcoin’in liderlik ettiği, XRP dahil diğer kripto paralar da bu baskıdan etkileniyor.

XRP özelinde, SEC’in geliştiricisi Ripple’a açtığı dava altcoin’e aşağı yönde baskı uyguluyor. Komisyon, Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet arzıyla suçluyor. Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP’de beklenen rallinin gelmesine katkıda bulunabilir.