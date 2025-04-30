Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Ripple (XRP), son 1 haftada yüzde 9’un üzerinde değer kazandı. Yaklaşık 2,30 dolar seviyelerinde işlem gören XRP için mayıs ayına girerken dikkat çeken 5 fiyat tahmini gündeme geldi.

İlk Hedef: 2,90 Dolar

“Ameba” takma adıyla bilinen analist, sosyal medya hesabında ilk hedefinin 2,90 dolar olduğunu belirtti. Bu seviye, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 26’lık artış anlamına geliyor. Analist, hafta sonu XRP’nin orta direnç noktasını test ettiğini ve sıradaki yükselişin bu seviyenin üzerinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Teknik Formasyon: 3 Dolar Yolda mı?

Joe Swanson ise XRP’nin ters omuz-baş-omuz formasyonunu yukarı yönlü kırdığını, bunun da güçlü bir yükselişin sinyali olduğunu söyledi. Swanson’a göre kısa vadeli hedef 3 dolar.

Satış Baskısı Uyarısı

CryptoPotato için değerlendirme yapan analist Duo Nine, 3 dolar seviyesinin daha önce iki kez test edilip reddedildiğini hatırlatarak, bu seviyede güçlü bir satış baskısının beklendiğini ifade etti.

Yeni Hedef: 2,50 Dolar

XRP konusunda aktif paylaşımlar yapan Crypto Virtuos, takipçilerine 2,50 dolar seviyesinin kısa vadede önemli bir hedef olduğunu duyurdu. Bu, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. Analist, haftaya güçlü bir başlangıç yapıldığını da vurguladı.

Uzun Vadeli ve İddialı Tahminler

Oscar Ramos, XRP ETF’lerinin ABD’de onaylanması hâlinde fiyatın hızla yükselebileceğini savundu. Ramos’un 2030 için tahmini 29 dolar.

Sistine Research verilerini paylaşan Brett ise XRP’nin 2027 yılına kadar 33 ile 50 dolar aralığına ulaşabileceğini söylüyor. Bu da yüzde 1500 ila yüzde 2500 arasında bir değer artışını ifade ediyor.

En dikkat çeken tahmin ise John Squire’dan geldi. Yarım milyon takipçili sosyal medya fenomeni, XRP’nin 100 dolara ulaşabileceğini iddia etti. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda XRP’nin toplam piyasa değeri 6 trilyon dolara ulaşacak. Bu, mevcut tüm kripto para piyasasının yaklaşık iki katı büyüklüğünde konumlanıyor.

Fiyat Artışının Nedeni Ne?

XRP’deki son fiyat artışının arkasında temel gelişmeler de bulunuyor. ProShares’in, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) üç farklı XRP ETF ürünü için onay alması, piyasada olumlu karşılandı.

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Ultra XRP ETF (2x kaldıraçlı), Short XRP ETF ve Ultra Short XRP ETF (eksi 2x kaldıraçlı) isimleriyle çıkacak olan bu ürünler, spot ETF değil. Yani gerçek XRP bulundurmuyor, türev araçlara dayanıyor. Ancak yine de SEC’ten gelen bu onay, yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak algılandı ve fiyat artışını destekleyen temel faktörlerden biri oldu.