Ripple’ın XRP’si son bir aylık zaman diliminde %30 oranında değer kazandı. Ancak uzmanlara göre teknik analiz verileri, XRP’nin bu seviyelerde uzun süre kalamayacağını gösteriyor.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın tetiklediği gümrük tarifeleri kaynaklı ticaret savaşlarından tüm küresel piyasalar gibi kripto paralar da olumsuz etkilenmişti. Ripple’ın XRP’si de bu süreçte 1,60 dolara kadar geriledi.

Ancak sonrasında gerilimin yumuşaması ve ABD ile Çin’in gümrük tarifeleri konusunda görüşmelere başlayacağı haberleriyle birlikte fiyat yeniden toparladı. XRP şu anda 2,14 dolar civarında işlem görüyor.

Ünlü kripto analisti Ali Martinez, 3 günlük grafiklerde TD Sequential göstergesinin sat sinyali verdiğini belirtti. Bu metrik, genellikle bir varlığın aşırı alım veya aşırı satımda olduğunu ve fiyatın yön değiştirme ihtimalini gösteriyor.

$XRP could be due for a retracement, with the TD Sequential flashing a sell signal on the 3-day chart!

Martinez’e göre, 2 dolar seviyesi XRP için kritik destek hattı ve bu seviyenin altına inilmesi durumunda burası artık dirence dönüşebilir.

Martinez bugün yaptığı başka bir paylaşımda, XRP’nin mevcut dar fiyat aralığını da işaret etti:

XRP şu anda bu bandın ortasında, 2,14 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analiste göre, 2 doların altı ya da 2,26 doların üzeri kapanışlar, fiyatın bir sonraki yönünü belirleyecek.

Key levels to watch for $XRP are $2 and $2.26. A decisive close outside this range could set the tone for the next major trend.

— Ali (@ali_charts) May 6, 2025