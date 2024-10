ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), temyiz başvurusu için dosyalaması gereken C formunu, 24 saat gecikmeli olarak gönderdi.

C formunun dosyalanmasıyla birlikte SEC’in Ripple davasındaki hangi kararlara itiraz ettiği de belli oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin menkul kıymet olmadığına ilişkin mahkeme kararına itiraz etmedi. Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, XRP’nin menkul kıymet olmadığına ilişkin kararın kesinleştiğini bildirdi.

No surprises here — once again it’s been made clear. The Court’s ruling that “XRP is not a security” is NOT being appealed. That decision stands as the law of the land.

Stay tuned for Ripple’s Form C to be filed next week. https://t.co/m9molUGSBv

