ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), temyiz başvurusu için dosyalaması gereken C formunu, 24 saat gecikmeli olarak gönderdi.

C formunun dosyalanmasıyla birlikte SEC’in Ripple davasındaki hangi kararlara itiraz ettiği de belli oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin menkul kıymet olmadığına ilişkin mahkeme kararına itiraz etmedi. Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, XRP’nin menkul kıymet olmadığına ilişkin kararın kesinleştiğini bildirdi.

No surprises here — once again it’s been made clear. The Court’s ruling that “XRP is not a security” is NOT being appealed. That decision stands as the law of the land. Stay tuned for Ripple’s Form C to be filed next week. https://t.co/m9molUGSBv — Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 18, 2024

SEC, Ripple davasında XRP’nin statüsüne değil, Ripple tarafından yapılan XRP satışlarına odaklandı. Öte yandan Stuart Alderoty, Ripple’ın karşı temyiz başvurusu için C formunu önümüzdeki hafta dosyalayacağını belirtti.

Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

Mahkeme belgelerine göre SEC, temyiz başvurusunun odağında Ripple’ın borsalarda yaptığı XRP satışlarına ve XRP’nin ödeme yöntemi olarak kullanılmasına odaklanıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinhouse ve kurucu ortak Chris Larsen de bu satışlara yardım ve yataklık etme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Dolayısıyla Ripple-SEC davasında 2 Ekim’de başlayan temyiz süreci, Ripple yöneticilerinin kişisel XRP satışları ve Ripple’ın çalışanlarına XRP dağıtımıyla da ilgili olacak. Öte yandan SEC, mahkemenin Ripple’a verdiği 125 milyon dolarlık para cezasına itiraz etmedi ve XRP satışlarından elde edilen gelirlerin iade edilmesi için bir başvuruda bulunmadı. İşte SEC’in temyiz başvurusunda yönelttiği iddialar

Ripple’ın XRP’nin programatik satışları, hem nakit hem de nakit dışı işlemler.

Ripple yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’ın bu satışlara yardım ve yataklık ettiği iddiası.

Garlinghouse ve Larsen’ın XRP satışları.

Ripple’ın çalışanlarına XRP dağıtması.

SEC tarafından yapılan temyiz başvurusu nedeniyle davanın en az 1 yıl daha uzayacağı tahmin ediliyor. Bu da XRP topluluğunda endişeleri arttırıyor.

Ripple’ın Kazanma Şansı

Avukat Jeremy Hogan, Ripple’ın temyiz sürecinde en az bir konuda kazanma olasılığını %90 olarak değerlendiriyor. İki ana meselede de Ripple’ın başarılı olma şansını ise %80 olarak görüyor. Ancak, Ripple’ın temyizdeki başarısı büyük ölçüde davaya atanacak yargıçlara bağlı olacak.

Bu gelişmeler, XRP yatırımcıları için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor. SEC’nin XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki karara itiraz etmemesi, Ripple’ın hukuk mücadelesinde önemli bir avantaj sağladığına işaret ediyor. Öte yandan bu gelişme, ABD’deki spot XRP ETF’lerinin geleceğini de olumlu yönde etkileyebilir.