Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, XRP için iki potansiyel kırılım senaryosu sundu. Analist, önümüzdeki haftalarda XRP’de fiyat dalgalanmalarının artacağını öngörüyor.

XRP fiyatı son birkaç gündür oldukça sakin bir görünüm çiziyor.

XRP Fiyatında Son Durum Ne?

CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte hiç fiyat değişimi yaşamadı ve 0,052 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Ripple’ın XRP’si 2024 yılında kripto para piyasasının genelinde yaşanan yükselişler karşısında sessiz kaldı. Ancak buna rağmen EAGRAG CRYPTO XRP’nin yakın gelecekte uzun süredir görülmeyen fiyat seviyelerine yükseleceğini öngörüyor.

EAGRAG CRYPTO’nun analizi, XRP’nin tarihsel grafiğindeki simetrik üçgen formasyonlarına odaklanıyor.

Analist, XRP grafiğinde oluşan üçgene dikkat çekti. Bu üçgenin tepe noktası son olarak 2023 yılının Temmuz ayında ulaşılan 0,93 dolar seviyesine denk geliyor. Taban ise kısa bir süre önce kaydedilen 0,44 dolar seviyesine karşılık geliyor. EAGRAG CRYPTO, mevcut düşüş trendinin kırılmasıyla ortaya çıkabilecek iki potansiyel senaryo hakkındaki görüşlerini paylaştı.

İlk Senaryo: 1,5 Dolara Doğru Beklenen Yükseliş

İlk senaryoda analist, daha iyimser ve kısa vadeli bir tahminde bulunuyor. EAGRAG CRYPTO XRP’nin 1,2 ila 1,5 dolar aralığındaki direnci aşmak için girişimde bulunacağını öngörüyor. Şu anda XRP’nin 0,52 dolar seviyesinde işlem gördüğü göz önünde bulundurulduğunda bu yaklaşık %188’lik bir artışa denk geliyor.

EGRAG CRYPTO, XRP’nin 0,7 ile 0,75 dolar kanalına geri dönmesi halinde, 1,5 dolarlık kırılma hedefini güçlü bir şekilde teyit edeceğini vurguluyor. Analist, bu kırılımın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yaşanacağı görüşünde.

EAGRAG CRYPTO, kırılım seviyesinin yeniden test edilebileceğini ve geçici bir düşüş yaşanabileceğini de kabul ediyor.

İkinci Senaryo: Destek Oluşturma ve Daha Fazla Büyüme Potansiyeli

EAGRAG CRYPTO’nun ikinci senaryosu XRP grafiğindeki simetrik üçgen formasyonuna dayanıyor. Analist, XRP’nin kripto para piyasasındaki düşüş trendine rağmen güçlü kaldığına vurgu yapıyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP’de 0,577 dolar direncinin kritik bir direnç seviyesi olarak çalıştığını belirtti ve yükseliş trendi için bu seviyenin geçilmesi gerektiğini söyledi.

Analiste göre XRP’de 0,5 dolar seviyesi kritik bir destek olarak çalışıyor ve kırılım seviyesi olarak 0,6799 dolar seviyesine işaret ediyor.

Analist ikinci senaryoda XRP’nin 5,89 dolar ile 7,5 dolar dolar aralığına yükselebileceği görüşünde.