Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yatırımcılardan 1,4 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacaklarını söyledi. Bu gelişme, XRP’nin halka arza hazırlandığına dair söylentileri tetikledi.

Kısa bir süre önce Utah’da düzenlenen Fortune Brainstorm Teknoloji Konferansı’nda açıklamalarda bulunan Ripple CEO’su, şirketini ve kripto para sektörünü çevreleyen olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Garlinghouse açıklamalarında MiCA, SEC davası, Ripple’ın halka arz planları ve diğer konular gibi konulara değindi.

Garlinghouse ilk olarak SEC’in 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı davaya işaret etti. CEO, bu gelişmenin kripto para sektörünün düzenlenmesini olumsuz etkilediğini kaydetti. Fortune Magazine sunucusu Andrew Nusca, Ripple’ı çevreleyen mevcut yasal ve düzenleyici baskının, şirketin halka arz planlarını geciktirdiğini ima etti.

Ripple CEO’su ise bunu doğruladı. Garlinghouse kısa bir süre önce yaptığı açıklamaların birinde şirketinin şu an için halka arz planının olmadığını söylemişti.

Bundan yaklaşık 6 ay önce Ripple, yatırımcılarından 258 milyon dolarlık hisse geri alımı yapacağını bildirdi. Garlinghouse o dönemde geri alımın Ripple’ın halka arza hazırlandığı anlamına gelmediğini söylemişti.

Fortune Tech konferansı sırasında Nusca’ya konuşan Ripple CEO’su şunları kaydetti:

Halka açılmak için yakın bir planımız olmadığını açıkça söyledik. Yani, neden yapasınız ki? Halihazırda SEC davası da var.

Garlinghouse, SEC’in hamlelerinin Ripple’ın düzenlemeler konusundaki duruşunu sınırlamadığını söyledi. CEO’ya göre XRP, 2023 yılının Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres’in özet kararıyla düzenleyici netlik kazandı. Garlinghouse, ABD’de bu tür düzenleyici netliğe XRP ve BTC’nin sahip olduğunu vurguladı.

Ripple’ın 1,4 Milyar Dolarlık Geri Alım Planı

CEO Garlinghouse, halka arzın Ripple’ın en önemli hedefleri arasında yer almadığını, bunun yalnızca önemli hedeflere doğru atılmış bir adım olabileceğini söyledi.

CEO, şirketin bu hisseleri çalışanlardan ve yatırımcılardan geri almak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Garlinghouse bu çalışmalar tarmamlandığında 1,4 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu açıklama Ripple ve XRP topluluklarından çok sayıda tepkiye yol açtı. Bazıları Ripple’ın bu hamlesinin gelecekteki büyüm hamleleriyle doğru orantılı olduğunu ve şirkete güven kazandıracağını düşünüyor.