Kripto para piyasaları 8 Nisan’ı mütevazı bir yükseliş ile geçirdi. Bitcoin (BTC) gün içinde yüzde 2,5 artış ile yeniden 70 bin doları geçerken, XRP ise yüzde 3,5 yükselerek 0,61 dolara ulaştı.

XRP fiyatındaki yükselişe işlem hacminde yaşanan fırlama eşlik etti.

XRP İşlem Hacmiyle Öne Çıkıyor

XRP fiyatıyla birlikte günlük XRP işlem hacminde ciddi bir sıçrama yaşandı. CoinMarketCap verilerine göre, XRP’nin son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 87’nin üzerinde artarak 1,85 milyar dolara ulaştı.

Altcoin, günlük işlem hacmi bakımından tüm kripto paralar arasında sekizinci sırada yer alıyor. XRP’nin hemen üzerinde 2,19 milyar dolar ile Dogecoin (DOGE), 2,69 milyar dolar ile Solana (SOL) ve 6,98 milyar dolar ile bir stablecoin olan First Digital USD (FDUSD) bulunuyor.

Ripple ve SEC Davasında Son Durum

XRP’nin performansını etkileyen en önemli faktörlerden biri, geliştiricisi Ripple ve SEC arasında devam eden hukuk mücadelesi olabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP satarak kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmek ile suçladığı Ripple’a 2020’de dava açtı.

Üç yıldan uzun süredir devam eden davada hem SEC hem de Ripple lehine kararlar çıktığı oldu. Örneğin kurumsal XRP satışları, SEC’in iddia ettiği gibi menkul kıymet işlemi olarak değerlendirildi. Ripple’ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği bireysel satışlar ile bu değerlendirmenin dışında tutuldu.

Davada taraflar son dilekçelerini bu ay sonuna kadar sunacak. XRP üzerindeki baskıları kaldırma potansiyeli taşıyan kararın bu yıl içinde çıkması bekleniyor.