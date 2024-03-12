Bu teknik analiz göstergesine göre XRP boğa koşusunun eşiğinde olabilir.

Ripple’ın XRP’si son dönemde fiyat performansı açısından beklentileri karşılayamadı ve kripto para piyasasındaki birçok projenin gerisinde kaldı. En azından 11 Ocak Pazartesi gününe kadar.

Ancak dün XRP’de yaşanan %20’lik yükseliş, topluluğun Ripple’a yönelik umutlarını yeniden yeşertti. Bununla birlikte teknik analiz grafiği, XRP’nin kısa süre içerisinde yönünü yukarıya çevirebileceğini gösteriyor. XRP grafiğinde altın haç (golden cross) oluşumuna ilişkin potansiyel göstergeler, yatırımcıları alarma geçirdi.

Golden cross olarak da bilinen altın kesişim, grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla gerçekleşiyor.

Analistler, XRP grafiğinde 50 günlük hareketli ortalamanın (MA) 200 günlük MA’ya yaklaştığını ve olası bir golden cross’a işaret ettiğini bildiriyor. XRP grafiğinde altın haç (golden cross) oluşumu, yatırımcıların varlığa yönelik inancını güçlendirebilir ve yeni bir alım baskısı yaratabilir.

Ancak XRP grafiğinde altın haç oluşumunun gerçekleşebilmesi için XRP fiyatının yükseliş trendine devam etmesi gerekiyor.

XRP şu anda 0,69 dolar bandında işlem görüyor. Şu anda XRP’nin önündeki en kritik direnç seviyesi ise 0,75 dolar. Tarihsel veriler, XRP için 0,75 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olarak çalıştığını gösteriyor. Bu nedenle XRP’deki yükseliş trendinin devam edebilmesi için 0,75 dolar direncinin üzerinde güçlü bir kırılma gerçekleşmesi gerekiyor.

Öte yandan 50 günlük hareketli ortalamayla kesişen en önemli destek seviyesi ise 0,58 dolarda. XRP’nin bu destek seviyesinde tutunması, fiyatın yükseliş trendine devam ederek altın haç oluşumuna yol açabilir.

XRP grafiğinde golden cross’un oluşması durumunda 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi olarak çalışıp çalışmayacağını izlemek gerekecek.