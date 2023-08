Tarihin tekerrür etmesi durumunda Ripple’da (XRP) astronomik bir yükseliş yaşanabilir.

Görünüşe bakılırsa Ripple (XRP) grafiğinde tarihteki üçüncü altın kesişim (golden cross) oluşuyor. Dolayısıyla bu durum XRP topluluğunu heyecanlandırdı.

Golden cross olarak da bilinen altın kesişim, genellikle daha kısa hareketli ortalamalar uzun vadeli hareketli ortalamaları aştığında veya geçtiğinde oluşur ve söz konusu varlıkta düşüş trendinin son bulduğunu ve yükseliş trendine geçiş yapıldığını gösterir.

Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden Egrag Crypto, geride bıraktığımız günlerde yaptığı paylaşımda, XRP topluluğuna yaklaşan golden cross’a hazır olmaları çağrısında bulundu. Egrag’ın analizi, 21 haftalık hareketli ortalamanın ve 100 haftalık hareketli ortalamanın altın kesişim oluşturduğunu ifade etti. Egrag, bu kesişimin XRP’da daha önce iki kez yaşandığını ve her seferinde XRP fiyatının astronomik yükselişler kaydettiğini bildirdi.

#XRP Get Ready for the Bullish Cross! 🐂🚀📈

You don't need to be a TA Guru to see that whenever the 21 Weekly EMA and 100 Weekly MA create a #BullishCross, #XRP ignites like 🔥.

Digging deeper, this #BullishCross emerges following a prolonged tussle with the 21 EMA.#XRPArmy… pic.twitter.com/oS2J7f5XP8

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 21, 2023