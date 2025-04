XRP, son günlerde önemli bir başarıya imza atarak Ethereum’u önemli bir ölçüde geride bıraktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) yeni başkanın göreve başlaması, Coinbase’in XRP vadeli işlem ürününü devreye alması, balinaların alım yapması ve ağdaki hareketlilik, XRP fiyatı için olumlu sinyaller oluşturuyor.

XRP, haftayı yüzde 6 yükselişle kapattı. BNB yüzde 2 değer kazanırken, TRX yüzde 1 düşüş yaşadı. Bitcoin yüzde 12, Ethereum yüzde 12, Solana yüzde 15, Dogecoin yüzde 18, Cardano yüzde 17 ve SUI yüzde 74 gibi dikkat çekici artışlar kaydetti. Bu tablo, XRP’nin uzun vadede değerinin altında kaldığına işaret ediyor.

İşte XRP fiyatını destekleyen 5 önemli gelişme:

Nisan ayında XRP’nin seyreltilmiş piyasa değeri, Bitcoin’in yaklaşık sekizde biri seviyesine ulaştı. 25 Nisan itibarıyla Bitcoin’in piyasa değeri 1,8 trilyon dolar, Ethereum’un 215 milyar dolar ve XRP’nin 128 milyar dolar olarak kaydedildi.

🚨 HISTORIC: $XRP FLIPS $ETH 🚨

After 6 straight months of outperforming #Ethereum, #XRP has officially become the second-largest asset by fully diluted market cap.

The numbers?

• XRP: $208.4B

• ETH: $192.5B

No hype. No dreams.

Just onchain facts. pic.twitter.com/FcO5p4UCEF

— John Squire (@TheCryptoSquire) April 18, 2025