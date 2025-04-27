XRP, son günlerde önemli bir başarıya imza atarak Ethereum’u önemli bir ölçüde geride bıraktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) yeni başkanın göreve başlaması, Coinbase’in XRP vadeli işlem ürününü devreye alması, balinaların alım yapması ve ağdaki hareketlilik, XRP fiyatı için olumlu sinyaller oluşturuyor.

XRP, haftayı yüzde 6 yükselişle kapattı. BNB yüzde 2 değer kazanırken, TRX yüzde 1 düşüş yaşadı. Bitcoin yüzde 12, Ethereum yüzde 12, Solana yüzde 15, Dogecoin yüzde 18, Cardano yüzde 17 ve SUI yüzde 74 gibi dikkat çekici artışlar kaydetti. Bu tablo, XRP’nin uzun vadede değerinin altında kaldığına işaret ediyor.

İşte XRP fiyatını destekleyen 5 önemli gelişme:

1. XRP, Ethereum’u Seyreltilmiş Piyasa Değerinde Geride Bıraktı

Nisan ayında XRP’nin seyreltilmiş piyasa değeri, Bitcoin’in yaklaşık sekizde biri seviyesine ulaştı. 25 Nisan itibarıyla Bitcoin’in piyasa değeri 1,8 trilyon dolar, Ethereum’un 215 milyar dolar ve XRP’nin 128 milyar dolar olarak kaydedildi.

🚨 HISTORIC: $XRP FLIPS $ETH 🚨 After 6 straight months of outperforming #Ethereum, #XRP has officially become the second-largest asset by fully diluted market cap. The numbers? • XRP: $208.4B

• ETH: $192.5B No hype. No dreams.

Just onchain facts. pic.twitter.com/FcO5p4UCEF — John Squire (@TheCryptoSquire) April 18, 2025

Seyreltilmiş piyasa değerine göre XRP, Ethereum’u geride bırakmayı başardı. Bu durum, 100 milyar coin ile sınırlı arz yapısına sahip XRP için uzun vadede önemli bir avantaj sunuyor. Artan bireysel ve kurumsal talep de fiyatları desteklemeye devam ediyor.

2. SEC’te Başkan Değişimi: Paul Atkins Göreve Başladı

Ripple’ın SEC ile süregelen davası sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Paul Atkins, 21 Nisan’da SEC başkanı olarak göreve başladı. Özel sektörde kripto para stratejileri geliştiren Atkins’in göreve gelmesi, Ripple davasının çözümü için umutları artırdı.

Uzmanlara göre, davanın düşmesi XRP fiyatlarında ciddi bir sıçrama yaratabilir. “Valuetainment” YouTube kanalının sunucusu Patrick Bet-David, davanın sonuçlanmasının XRP için önemli bir kırılma noktası olacağını vurguladı.

3. Coinbase, XRP Vadeli İşlemlerini Başlattı

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Nisan ayında CFTC onaylı XRP vadeli işlem ürününü devreye aldı. 3 Nisan’da duyurulan ürün, 21 Nisan’da yatırımcılara sunuldu.

Yeni ürün, kurumsal yatırımcıların ilgisini ölçmek açısından önemli bir test olarak görülüyor. Aynı zamanda kaldıraçlı yatırımcılar için de yeni bir fırsat yaratıyor.

Coinbase Derivatives, LLC now offers CFTC-regulated futures for $XRP. https://t.co/omSNu0aEoC — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) April 21, 2025

4. Balinalar XRP Topluyor

Nisan ayında XRP balinaları alım yaparak piyasaya hareket kattı. 10 milyon ile 100 milyon XRP arasında bakiyesi bulunan cüzdanların, dolaşımdaki toplam arzın yüzde 1’ine denk gelen bir payı topladığı görüldü.

Whales are taking over!$XRP trading volume just exceeded 20 million in a single minute.

You see this? This is real utility. pic.twitter.com/YofRSjdRGW — Brett (@Brett_Crypto_X) April 21, 2025

Balinaların alım yapması, arzı daraltarak fiyatları destekliyor. Ancak ilerleyen süreçte satış baskısı oluşturma riski de taşıyor. Yine de birçok büyük yatırımcının uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiği belirtiliyor.

$XRP network activity jumped 67.50%, with active addresses rising from 27,352 to 40,366! pic.twitter.com/fDiERMIYiz — Ali (@ali_charts) April 21, 2025

5. Ripple Ağına İlgi Artıyor

Ripple’ın günlük aktif adres sayısı, Nisan ayının ortasında 10 gün içinde yüzde 67 artış göstererek 27 binden 40 bine çıktı. Bu artış, ağ kullanımında ciddi bir büyümenin yaşandığını ortaya koyuyor.

Teknik analizlerde XRP grafiğinde oluşan ters omuz-baş-omuz formasyonu ise yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine işaret ediyor.

Hem temel göstergelerdeki güçlenme hem de teknik görünüm, XRP için Nisan ayının son haftasında güçlü bir yükseliş ihtimalini destekliyor.