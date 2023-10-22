Ripple, Perşembe günü SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede tarihi bir zafer daha kazandı. Peki bu XRP fiyatı için ne anlama geliyor?

Ripple’ın XRP’si, BTC, ETH, USDT ve BNB’den sonra en yüksek piyasa değerine sahip 5. kripto para birimi konumunda. 2023 yılının Ekim ayı itibariyle Ripple’ın (XRP) piyasa değeri 26,6 milyar dolar seviyesinde.

2023 yılının ilk 6 ayında neredeyse hareketsiz kalan XRP’nin fiyatı, Temmuz ayının ardından Ekim ayında da yükselişe geçti. Bu yükseliş, Ripple’ın SEC’in açtığı davada art arda elde ettiği galibiyetlerden kaynaklanıyor.

İşte Ripple fiyatına etki eden 4 olumlu ve 3 olumsuz faktör:

1- SEC, Ripple Yöneticileri Hakkındaki Suçlamaları Düşürdü (Olumlu)

Ripple’ın XRP’si, SEC’in Ripple yöneticilerine yönelttiği suçlamaları düşürmesinin ardından yükselişe geçti. Kararın medyaya yansımasının ardındna XRP haftalık bazda %7 oranında değer kazandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yaptığı yeni bir dosyalamayla Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları düşürdüğünü açıkladı. Sonuç olarak Ripple’ın üst düzey yöneticileri, jüri önünde duruşmaya çıkmayacak.

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen, dava nedeniyle SEC’i ciddi şekilde eleştiriyor. Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

SEC, offshore borsalarda müşteri fonlarını çalan ve siyasi destek gören suçluları aramak yerine, iyi adamların peşine düştü.

Brad Garlinghouse bu açıklamasıyla FTX ve Alameda’nın kurucusu Sam Bankman-Fried’a işaret ediyor.

2- SEC Davası Hala Devam Ediyor (Olumsuz)

SEC’in Ripple’a açtığı dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Bu durum XRP fiyatı üzerinde olumsuz baskı yaratan faktörlerden biri.

Ripple’ın Temmuz ayında SEC karşısında tarihi bir zafer kazanmasının ardından XRP fiyatı %80 oranında değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi. Ancak ne yazık ki XRP bu yükseliş trendini uzun süre devam ettirmek konusunda başarısız oldu.

SEC’in Eylül ayında mahkeme kararını temyize götürmesiyle birlikte XRP fiyatı yeniden düşüşe geçti ve 6 ay önceki seviyelerine geri döndü.

SEC’in davayı uzatmak için işleri çıkmaza sürüklemeye devam ederse XRP’yi çevreleyen belirsizlikler, fiyat üzerinde baskı yaratacaktır. SEC’in Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları düşürmeden kısa bir süre önce önce TheStreet, XRP’nin Ekim ayında en kötü performans sergileyen kripto para olduğunu bildirmişti.

SEC’in dava açtığı Ripple ve Binance gibi şirketler, düzenleyiciler için çok daha kolay hedef alınabiliyor. Bunun nedeni Ripple ve Binance’in, Bitcoin ve Ethereum’a kıyasla çok daha merkezi bir yapıya sahip olması.

3- Davanın Yakında Sonuçlanması Bekleniyor (Olumlu)

Her ne kadar dava nedeniyle bazı yatırımcılar XRP’ye temkinli yaklaşsa da bazıları da davanın Ripple lehine sonuçlanacağını umut ederek XRP tutuyor. Davada yaşanan son gelişmelerin ardından SEC’in Ripple’la uzlaşmaya her zamankinden çok daha yakın olduğu düşünülüyor. Eğer dava Ripple lehine veya uzlaşmayla sonuçlanırsa bu gelişme şüphesiz XRP fiyatını yeniden yükselişe geçirecektir.

19 Ekim’de SEC’in Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları geri çekmesiyle XRP fiyatı 0,49 dolardan 0,53 dolara fırladı. Davanın kesin bir şekilde Ripple lehine sonuçlanması durumunda XRP’de yeni ve daha büyük bir boğa koşusunun gerçekleşeceği öngörülüyor.

2020 yılından bu yana devam eden davada Ripple, SEC karşısında kendisini savunmak için 200 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda XRP’nin yıllardır bastırılmış talebi karşılaması, uzun soluklu bir boğa sezonuna yol açabilir.

4- Bitcoin ve DeFi’yle Artan Yoğun Rekabet (Olumsuz)

Ripple, SEC davasının yanı sıra kripto para piyasasındaki bir dizi güçlü rakiple de pazar payını korumak için mücadele ediyor.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde risk sermayesi fonları, Ripple gibi merkezi projelerin yerine DeFi projelerine yatırım yapmayı tercih etti. Öte yandan Bitcoin’de altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyetini arttırdı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %51’e ulaşarak son 31 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

5- XRP Fiyatı için Yükseliş Sinyalleri (Olumlu)

XRP fiyatı son altı ayda %3 oranında düşüş kaydetti. Ancak 19 Ekim’de SEC’in Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları geri çekmesiyle işler değişti. Ripple’ın XRP’si 14 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında %2,6 oranında değer kazandı ve böylelikle son 30 günün en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan balinaların XRP biriktirmesi de gelecekte fiyatların yükselişe geçeceğine işaret ediyor.

6- Ripple Bitstamp’e Yüklü Miktarda XRP Gönderdi (Olumsuz)

Her ne kadar teknik göstergeler XRP için yükselişe işaret etse de bu ayın başında Ripple Labs’in Bitstamp’e gönderdiği yüklü miktarda XRP, varlık üzerinde satış baskısına yol açabilir.

Ripple Labs, Ekim ayının ilk günlerinde Bitstamp borsasında 30 milyonu aşkın XRP gönderdi. Ripple Labs’in bu XRP’leri satmaya niyetlenmesi, piyasada arz fazlasına yol açarak XRP fiyatı için satış baskısına yol açabilir. Elbette bu durum XRP fiyatı için olumsuz bir gelişme.

Ripple Labs’in bu token’leri Bitstamp borsasına gönderme nedeni, SEC davasında ortaya çıkabilecek herhangi bir para cezasını ödemek olabilir.

7- Ripple Halka Arz Olabilir (Olumlu)

Ripple Labs kısa bir süre içerisinde halka arz (IPO) gerçekleştirebilir. Ripple Labs’in hisselerinin Wall Street’te alınıp satılması, projeye yönelik ilginin artmasına, yeni sermaye girişine, iş ortaklarına ve medyanın ilgisinin artmasına yol açacaktır.

Henüz Ripple Labs’in halka arz olacağına dair kesin bir bilgi bulunmasa da bu konudaki söylentiler son dönemde ciddi şekilde arttı.