XRP’nin Ekim ayında nasıl bir performans sergileyebilebilir? İşte analistlerin bu konudaki görüşleri…

Özet:

Analistler, Ekim ayında XRP’de güçlü yükselişler yaşanabileceğini ve varlığın yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor.

XRP’de RSI metriği ise aşırı alım sinyali vererek düzeltme riskine işaret ediyor.

Boğalar XRP’de Ralli Bekliyor

XRP fiyatı yıl başından bu yana büyük dalgalanmalar yaşadı. Yıla 0,61 dolar seviyesinde başlayan XRP, yıl içerisinde 0,4 dolar bandının altına kadar geriledi. Ancak bu dalgalanmalara rağmen XRP şu anda yıl başındaki seviyelerine geri dönmüş durumda. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,2 oranında değer kazanan XRP, 0,6315 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bazı analistler, XRP’nin Ekim ayında güçlü bir performans sergileyeceğine inanıyor. Bu beklentilerin ana nedeni kripto para piyasasında Ekim aylarınının genellikle yükselişlerle geçmesi. Ekim ayı bu nedenle kripto para piyasasında “Uptober” olarak adlandırılıyor.

JackTheRipple adlı kripto para fenomeni, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ekim ayının XRP yatırımcılarının hayatını değiştirebileceğini öngördü. Fenomene göre SEC’in Ripple davasında temyize gitmemesi halinde XRP fiyatı 30 gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.

SEC’in davada çıkan kararı temyize götürebilmesi için son tarih 7 Ekim. 8 Ağustos’ta sonuçlanan davada Yargıç Analisa Torres, Ripple’ı bazı menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 125 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

Son haftalarda SEC’in mahkeme kararını temyize götüreceğine dair spekülasyonlar bir hayli arttı. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere ABD’li avukat Fred Rispoli, temyiz olasılığını %60 olarak görüyor.

EAGRAG CRYPTO ve Dark Defender gibi popüler analistler de XRP’nin Ekim ayında yükselişe geçeceğini öngörüyor. EGRAG CRYPTO, XRP’de Ortalama Duyarlılık Osilatörü (ASO) kısa süre önce fiyat grafiği ile olumlu bir kesişim gerçekleştirdiğini bildirdi. Tarihsel veriler, XRP fiyatının bu kesişim sonrasında büyük yükselişler yaşadığını gösteriyor.

Dark Defender ise XRP’nin 0,6649 dolar seviyesindeki ana direnci aşması halinde boğa koşusuna başlayacağına inanıyor. 29 Eylül’de bu direnç seviyesini kısa bir süreliğine geçen XRP sonrasında 0,62 doların altına kadar geriledi.

RSI Düşüşe mi İşaret Ediyor?

Analistlerin yükseliş tahminlerine rağmen XRP’de RSI indikatörü 70’in üzerine yükselerek varlığın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Bu da XRP’de kısa vadede bir fiyat düzeltmesi yaşanabileceğine dair beklentileri arttırıyor.