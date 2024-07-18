Ripple’ın XRP’si, SEC’in Ripple ile yapacağı kritik bir toplantıya dair spekülasyonlar nedeniyle fiyat artışı yaşadı, ancak toplantının iptal edilmesiyle birlikte fiyat hızla düştü.

Özet:

SEC, Ripple ile kapalı kapılar ardında yapacağı toplantıyı iptal etti.

İptal nedeniyle çeşitli teoriler ortaya atıldı.

İptalden bu yana XRP fiyatı %9 düştü.

Dün, Ripple-SEC davasının uzlaşmayla sona ereceğine dair beklentiler nedeniyle XRP topluluğunda umutlar alevlenmişti. Normalde Ripple ile SEC’in bugün uzlaşma için bir toplantıyla bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak bugün, SEC’in toplantıyı iptal etmesiyle bu umutlar aniden söndü.

Ripple (XRP) Neden Düşüyor?

Şüphesiz XRP’nin bu denli sert bir düşüş yaşamasının en önemli nedeni, SEC’in toplantıyı iptal etmesi. Bununla birlikte XRP’nin haftalık bazda yaklaşık %40 oranında değer kazandıktan sonra oldukça doğal bir fiyat düzeltmesine gitmiş olması da muhtemel.

Toplantı gündeminde Ripple veya XRP açıkça belirtilmemiş olsa da, birçok kişi SEC ve Ripple arasında olası bir uzlaşma umudunu taşıyordu. Ancak iptal, geniş çapta spekülasyonlara yol açtı ve XRP fiyatının %8’den fazla düşmesine neden oldu.

SEC, 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı davada, şirketi XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor. Bu dava, XRP’nin performansının önündeki en önemli engeller arasında yer alıyor.

Olası bir uzlaşma, XRP’nin geniş çapta benimsenmesi için gerekli netliği sağlayabilir. Ancak, toplantının iptal edilmesiyle bu umutlar şimdilik suya düştü.

SEC’in Ethereum ETF’lerine Odaklanması

Bazı piyasa analistleri, SEC’in dikkatinin yakında çıkacak olan spot Ethereum ETF’lerine kaymış olabileceğine inanıyor. Yeni onaylarla ilgili haberlerin çıkması, SEC’in kapalı kapılar ardındaki toplantıyı iptal etme kararının, ETF onay sürecine öncelik vermek anlamına geldiğini gösterebilir.

Bu stratejik bir hamle olabilir, ancak XRP sahiplerini belirsizlik içinde bırakıyor. Keskin fiyat düşüşüne rağmen, XRP topluluğu dijital varlığın uzun vadeli potansiyeline olan inancını sürdürüyor.

Toplantının iptal edilmesi, Ripple ile uzlaşmanın masadan kalktığı anlamına gelmeyebilir. SEC’in toplantıyı aniden iptal etmesi, piyasa beklentilerini yönetmek ve olası yasal komplikasyonlardan kaçınmak için stratejik bir hamle olabilir.

SEC’in toplantı iptalini ve Ethereum ETF onaylarına artan ilgiyi neden-sonuç ilişkisi olarak bağlamak spekülatif olabilir. Ancak toplantının iptali, XRP’nin düzenleyici statüsüne ilişkin belirsizliği yeniden arttırdı.

Ripple’ın SEC Davası Çözüm Bekliyor

Ripple (XRP), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) herhangi bir ceza veya dava talebi olmaksızın serbest kalabilir. Davanın kısa bir süre içerisinde çözüme ulaştırılmasıyla XRP üzerindeki belirsizlik bulutunun da kalkması bekleniyor.

SEC şimdiye kadar birçok kripto projesine dava açtı ve bu davalarda çeşitli sonuçlar aldı. SEC kısa bir süre önce Hiro projesine (eski adıyla Blockstacks) ve Paxos’un stablecoin ihraççısına yönelik soruşturmalarını da sonlandırdı.