ChatGPT’ye bu kez ilginç bir soru sormaya karar verdik: XRP fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple’a dava açmasaydı bugün ne kadar olurdu?

SEC’in Ripple’a 2020 sonunda açtığı dava, Haziran 2024 itibarıyla yargılama aşamasında. Bu aşamaya kadar Ripple için zafer olarak nitelenebilecek birkaç karar çıktı. Yine de davanın kimin zaferiyle ve ne zaman sonuçlanacağını söylemek, şimdilik mümkün değil.

Davanın ana amacı, XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığını belirlemek. XRP menkul kıymet olarak sınıflandırılırsa, Ripple da kayıt dışı menkul kıymet arzı suçunu işlemiş olacak. XRP’nin yasal statüsünü belirleyecek davayı şüphesiz yatırımcılar da yakından takip ediyor.

Peki söz konusu dava hiç açılmasaydı ne olurdu? Bu olasılığı XRP fiyatı açısından değerlendirmesi için ChatGPT’ye sorduk.

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XRP Fiyatı Daha Yüksek Olur Muydu?

ChatGPT, sorunun epey spekülatif olduğunu ve fiyatın şimdikinden daha yüksek olup olmayacağına karar vermek için birkaç faktörün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu faktörlerden ilki, piyasa duyarlılığı. Yapay zeka (AI) botu, davanın ciddi bir belirsizliğe yol açtığını ve yatırımcıların güvenini olumsuz etkilediğini belirtti. Dava yaşanmasaydı, piyasa duyarlılığı da muhtemelen daha olumlu olacaktı.

Ayrıca Ripple, uğraştığı hukuki sorunlar olmasaydı daha fazla iş birliğine imza atabilir ve yaygınlık kazanabilirdi.

Dava açıldığında çok sayıda borsa, XRP’yi listelemeden kaldırma kararı aldı. Bu platformların çoğu, aradan geçen sürede altcoin’i yeniden listeledi. Ancak XRP, borsaların bu kararından erişilebilirlik ve işlem hacmi bakımından yine de etkilendi.

ChatGPT, analizini şöyle özetledi:

Davanın hiç açılmaması, XRP düzenlemelerinin daha net olmasını sağlar ve yasal belirsizliklerden çekinen yatırım kuruluşlarını cezbederdi. Dava öncesi ve sonrası büyük kripto paraların performansını inceleyerek de bu sonuca varabilirsiniz. Yine de tahminim epey spekülatif. Uzmanlar genel olarak bu dava olmasaydı, XRP fiyatının önemli ölçüde daha yüksek olacağı konusunda hemfikir.