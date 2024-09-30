Ripple’ın kripto parası XRP, bu yıl henüz ciddi bir ralliye başlamadı. Piyasa birkaç aydır konsolide oluyor.

Ancak güncel fiyat hareketi, gelecekte XRP’yi neyin beklediğine dair fikir sunabilir.

XRP/USDT paritesi

XRP, geçtiğimiz haftalarda 200 günlük hareketli ortalaması olan 0,55 doların üzerine çıktı. Kripto para bir süredir 0,6 dolar direnci civarında konsolide oluyordu.

Altcoin nihayet 0,6 dolar direncini kırdı. Bu direnci kesin olarak geçmeyi başarırsa, 0,72 dolara yolculuğu başlamış gibi gözüküyor. Göreceli güç endeksi (RSI) de 50 puanın üzerine çıktı. RSI, güncel ivmenin pozitif olduğunu ve yükselişin devam etmesinin olası olduğunu gösteriyor.

BTC Paritesi

XRP, 1.200 SAT bölgesinden reddedildiğinden 200 günlük hareketli ortalamasına (MA) yaklaşıyor. 200 MA, 800 SAT destek bölgesiyle kesişiyor.

Ancak XRP, 800 SAT bölgesinden yeniden yükselmeye başladı. XRP/BTC paritesinin RSI’ı da 50 puanın üzerine çıkmak üzere. Dolayısıyla XRP, kısa vadede yeniden 1.000 SAT’ın üzerine yükselebilir.