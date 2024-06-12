Ripple’ın eski direktörü Sean McBride, XRP fiyatının kısa vadede yükseliş yaşamasını beklemiyor.

Ripple’ın XRP’si uzun bir süredir beklentilerin altında performans gösteriyor ve bu nedenle eleştiri oklarının hedefinde. Veriler, XRP’nin piyasadaki yükselişler sırasında durgun kaldığını düşüşler sırasında ise daha fazla değer kaybettiğini gösteriyor.

Her ne kadar son dönemde Ripple ve XRP cephelerinde birçok olumlu gelişme yaşansa da varlığın fiyatı bu gelişmelere pek fazla tepki göstermedi. Bu nedenle XRP Ordusu oldukça tedirdin.

Dava Sonuçlanmadan XRP Hareket Etmeyecek

X kullanıcısı Johnny Ramos, Ripple’ın eski yöneticisi Sean McBride’a XRP fiyatının son gelişmelere rağmen neden düşüş yaşadığını sordu.

Sean McBride, XRP fiyatının Ripple ile SEC arasındaki dava sonuçlanmadan yükseliş yaşamayacağını söyledi. McBride, Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in nihai kararını verene kadar XRP’nin önemli bir hareketlilik yaşamayacağını öngördü.

McBride bu nedenle dava sonuçlanmadan XRP fiyatında büyük yükselişler beklemenin gerçekçi olmadığını vurguladı.

Dava Kararı ve XRP’nin Performansı

Ripple ile SEC arasındaki davada 2023 yılının ikinci yarısında önemli gelişmeler yaşandı. Yargıç Analisa Torres, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını hükmetti ve SEC’nin suçlamasını geçersiz kıldı. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatı 24 saat içerisinde %100 oranında değer kazanarak 0,93 dolar seviyesine yükseldi.

Ancak aradan geçen yaklaşık bir yıl süreçte XRP fiyatı %50 oranında değer kaybederek 0,47 dolar bandına geriledi. Bu süreçte Bitcoin yaklaşık %161 ve Ethereum ise %103 oranında değer kazandı.

Ripple’ın eski direktörü Sean McBride, Ripple-SEC davasının XRP fiyatını olumsuz etkilediğini kaydetti. Birçok önde gelen isim ise Ripple’ın kurumsal XRP satışlarıyla ilgili sorunların çözülmesinin önemli bir fiyat artışını tetikleyebileceğine inanıyor.

“ABD’deki Kurumlar XRP için Harekete Geçecek”

Sean McBride, davada Yargıç Analisa Torres’in nihai kararını açıklamasının ardından insanların perde arkasında neler döndüğünü anlayacağını söyledi.

McBride’a göre davanın sonuçlanmasının ardından ABD’deki kurumların Ripple ile çalışmaya başlayabileceğini öne sürdü. McBride ayrıca Ripple’ın ABD’de faaliyet göstermek için 30’dan fazla Para Transferi Lisansı (MTL) aldığını ve şirketin bu tür kapsamlı hazırlıkları boş yere yapmayacağını söyledi.

McBride ayrıca davanın Ripple lehine sonuçlanması halinde SEC temyize gitse dahi şirketin ABD’deki hamlelerini engellemeyeceğini ve önemli ilerlemelerin önünü açacağını kaydetti.