XRP, geçtiğimiz 24 saatteki fiyat performansıyla BTC ve ETH’yi geride bıraktı.

Özet:

XRP fiyatı gün içinde 0,64 dolara yükseldi, piyasa değeri 35 milyar doları aştı.

Yükselişe dijital varlık piyasasında madencilik alanındaki hareketlilik eşlik etti. XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,61 dolardan işlem görüyor.

XRP, 8 Nisan’da dalgalanmaya başlayarak 0,64 dolara kadar yükseldi. Gün içinde diğer büyük kripto paralardan daha güçlü bir performans gösteren altcoin, geçtiğimiz dakikalarda düzeltmeye başlayarak 0,61 dolara geriledi.

XRP’nin piyasa değeri de 26 Mart’tan beri ilk kez 35 milyar dolar sınırını aştı. Altcoin’in piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine haber yayın saati itibarıyla 34,1 milyar dolar ölçülüyor.

XRP, kaydettiği hacim bakımından da kripto paralar arasında öne çıkıyor. Kripto para son 24 saatte 2,43 milyar dolar işlem hacmi kaydetti.

Bitcoin, gün sonu başlayan düzeltmeyle 70 bin doların altına geriledi. Ether ise 3.500 dolar bandından işlem görüyor.

Toplulukta XRP’nin asıl boğa piyasasının bu ay başlayacağı yönünde güçlü bir beklenti mevcut. Ripple ve SEC arasında davada son çok yaklaştı, Bitcoin halving de bu ay gerçekleşecek.

Davada XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönünde bir karar çıkması, altcoin’e yukarı yönde ciddi bir baskı uygulayabilir. Halving’in ise Bitcoin ile birlikte tüm kripto paraları olumlu etkilemesi bekleniyor.