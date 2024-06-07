XRP büyük bir fiyat hareketliliğine hazırlanıyor olabilir. Analistlere göre 0,5350 ve 0,550 dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanış yeni bir ralliyi başlatabilir.

Özet:

XRP fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamanın işaret ettiği direnç seviyesinde kırılımın eşiğinde.

Günlük grafikte, 0.530 dolarda dirençle kritik bir daralan üçgen oluşuyor.

XRP fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamanın işaret ettiği 0,5350 dolar seviyesinin üzerinde yükselirse önemli fiyat artışları yaşanabilir.

Ripple’ın XRP’si uzun bir süredir kripto para piyasasında yaşanan yükselişler karşısında sessizliğini koruyor. Birçok kripto para yılın başından bu yana %60’ın üzerinde oranlarda değer kazanırken XRP ise bu süreçte %15,4 oranında değer kaybetti.

Ancak şu anda XRP önemli bir kırılıma hazırlanıyor gibi görünüyor. Günlük grafikte daralan üçgen formasyonu oluşumu gözleniyor ve XRP fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında veya yakınlarında seyrediyor.

Analistler, XRP’nin günlük grafikte 0,530 dolar seviyesindeki direnci kırmaya hazırlandığını ve sonraki önemli direnç seviyesinin 0,550 dolarda olduğunu belirtiyor.

Ancak ana direnç 0.570 dolar bölgesinde. Bu nedenle 0,570 dolar direncinin üzerinde günlük bir kapanış, yeni bir yükselişi başlatabilir. Bu senaryoda XRP fiyatı 0,6660 dolar direncini test edebilir ve 0,7 dolar seviyesindeki direnç bölgesine doğru ilerleyebilir. Bu direncin geçilmesi halinde bir sonraki hedefin 0,75 dolar seviyesi olması bekleniyor.

XRP’de Destek Seviyeleri ve Düşüş Senaryoları

XRP fiyatı 0.5350 ve 0.550 dolar direnç seviyelerini aşmakta zorlanabilir. XRP’de ilk destek daralan üçgen formasyonunun alt trend çizgisinin yakınındaki 0,51 dolar seviyesinde.

En önemli destek seviyeleri ise 0,50 dolar, 0,49 dolar ve 0,4680 dolar. XRP’de 0.4680 dolar desteğinin altında bir kırılma, büyük bir düşüşe yol açabilir. Bu durumda, fiyat 0.420 dolar seviyesine doğru düşebilir.

Sonuç olarak analistler şu anda XRP’nin bir sonraki büyük hareketini yapmaya hazırlandığına ve 0,5350 ve 0,550 dolar direnç seviyelerinin üzerinde bir kapanışın büyük bir yükselişi tetikleyeceğine inanıyor. Analistler aksi takdirde XRP fiyatının düşüşe geçerek 0,40 dolar seviyesini test edebileceğini belirtiyor.