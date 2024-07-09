Bazı analistler XRP’nin canlanmasının büyük bir boğa piyasasının başlangıcı olduğunu düşünüyor.

Özet:

Kripto para piyasası salı günü toparlanmaya başladı. Dünden itibaren yüzde 13 fırlayan XRP, 0,43 doların üzerine çıktı. Analistler 9,50 dolar ve 17 dolar gibi yüksek seviyeleri hedefliyor.

Günlük XRP işlemi sayısı 2,3 milyonu geçti. Yaygınlığın ve hacmin arttığına işaret eden bu durum, yatırımcı duyarlılığını ve fiyatı da iyileştirebilir.

XRP’nin Hedefleri

Geçtiğimiz hafta ciddi bir düzeltme geçiren kripto piyasaları, birkaç gündür toparlanma halinde. CoinMarketCap verilerine göre, piyasanın toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,07 yükselerek 2,12 trilyon dolara ulaştı.

Düzeltme sırasında 0,39 dolara kadar gerileyen XRP, yüzde 13 ralli ile en yüksek değer artışını kaydeden kripto paralardan biri oldu. X kullanıcısı EGRAG CRYPTO gibi bazı analistler, altcoin’in görülmemiş fiyat seviyelerine doğru yol alacağına inanıyor.

Analist, XRP’nin yeni hedefi olarak 17 dolara işaret etti. Kripto paranın 0,75 doların üzerinde kapatması, yükseliş trendine olan güveni sağlamlaştıracak. Büyük hedefe ulaşmak için 1 dolar sınırını geçip 1,80 dolarda istikrar sağlanması ise kritik önem taşıyor.

XRP destekçileri takipte kalın! Hedefim diğer coin’lerin patlama yaşaması, böylece kârı XRP’ye aktarabilirim.

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EGRAG CRYPTO gibi Crypto Melih de XRP için 0,75 doları hedefliyor. Analist, vadeli piyasasında temizlenen pozisyonlar sayesinde kripto paranın bu seviyeye ulaşabileceğini düşünüyor.

$XRP her ne kadar hantal olsa da geçen hafta canlı yayında konuşmuştuk. Likiditeleri temizleyip hemen toparlamış durumda. 0.75$'a yükseliş süpriz olmaz. Dex'lerdeki çer çöp olan bakiyeleri bozup izole 0.38'de liq olcak şekilde bi long pozisyon alıyorum. zaten yok gözüyle saydığım… pic.twitter.com/6VAcEDD4im — Crypto Melih🥷 (@CryptoMelih) July 9, 2024

Dark Defender da XRP’nin parlak bir geleceğinin olduğunu düşünüyor. X kullanıcısı, tarihin tekerrür etmesi halinde kripto paranın 9,50 dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

XRP Göstergeleri Yükselişte

Ekosistemin önemli göstergeleri, 8 Temmuz’a kadar geçen birkaç ay boyunca görece sabit ilerliyordu. XRPscan verileri, günlük işlem sayısının Şubat 2024’ten beri ilk kez 2,3 milyonu geçtiğini ortaya koyuyor.

Başarılı gerçekleştirilen işlem sayısı ve defter başına ortalama işlem sayısı da yukarı yöneldi. Bu verilerde yükselme, XRP ağında faaliyetin arttığına işaret ediyor. XRP’nin bireysel ve kurumsal kullanıcılar arasındaki yaygınlığı da artmış olabilir.

XRP’nin son 24 saatteki işlem hacmi neredeyse 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu değer aynı dönemde 1,3 milyar dolar hacim kaydeden BNB ve 900 milyon dolara ulaşan DOGE’u geride bırakıyor.

Bu gelişmeler yatırımcı duyarlılığını pozitif etkileyebilir ve ekosisteme daha fazla kişiyi çekebilir. XRP fiyatı, bunun sonucunda yükselebilir.