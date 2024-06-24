XRP 0,54 doları aşamadı, ayılar piyasanın kontrolünü ele geçirdi.

Kilit destek seviyesi: 0,43 dolar

Kilit direnç seviyesi: 0,54 dolar

Düşüş Trendi Sürüyor

Altcoin 0,54 dolardan reddedilince, mevcut durumda desteğin bulunduğu 0,43 dolara yaklaşmaya başladı. Alıcılar şu anda ilgisiz ve beklemede gibi duruyor.

Desteğe Doğru İlerliyor

XRP için tek umut, 0,43 dolarda güçlü bir destek bulması ve yeniden alıcıların ilgisini çekmesi. Altcoin geçmişte bu desteği her test edişinde yukarı yöneldi ve yatırımcılardan tekrar ilgi görmeye başladı.

Ayılar Kontrolü Ele Geçirdi

Boğalar 0,53 dolar direncini kırmayı birkaç kez denedi ve her seferinde başarısız oldu. Kontrolü ayıların ele geçirmesiyle, aylık grafikte XRP’yi düşüş bölgesine sokan bir kesişim yaşandı. Bu kesişim fiyat hareketinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Haziran ayı bu şekilde kapanırsa, XRP de düzeltmeye uzun süre devam edebilir.

XRP, son 24 saatte yüzde 2,2 değer kaybetti. Altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,474 dolardan işlem görüyor.