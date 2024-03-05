XRP, kilit göstergelere göre çok yakında yukarı yönde harekete geçebilir.

Özet:

Analistler teknik analize dayalı olarak XRP’nin yakında yükselmeye başlayacağını öngörüyor.

Ripple’ın SEC ile devam eden mahkeme süreci, XRP’nin gidişatında belirleyici rol oynuyor. Mahkeme bu yıl sonuçlanmayabilir.

XRP Partiye Katılacak Mı?

XRP, bir haftada yüzde 20 değer kazanmış olmasına rağmen BTC ve diğer çoğu altcoin’in gölgesinde kalıyor. Yine de analistler, XRP için ufukta boğanın göründüğünü düşünüyor.

X kullanıcısı Dark Defender, XRP’nin 0,64 dolara denk gelen Fibonacci seviyesi çevresine “sıkı sıkıya tutunduğunu” açıkladı. MACD ve Ichimoku gibi göstergeler de ralliye işaret ediyor. Analiste göre altcoin’in fiyatı nisan başına kadar 1 doları geçebilir.

Tartışmaya dahil olan Alex Cobb, XRP’nin 0,63 dolar direncini kırması halinde önümüzdeki aylarda fiyat rekoru kırabileceğini düşünüyor. XRP, bugün bu kilit direnç seviyesini bir kez test etti. Altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,61 dolar bandından işlem görüyor.

Bir diğer analist EGRAG CRYPTO, XRP’nin önümüzdeki altı yıl boyunca yavaş yavaş yükseleceğini öne sürdü. Analiste göre XRP fiyatı, 2030’a kadar 10 dolara ulaşabilir.

XRP Rallisini Ne Tetikleyebilir?

XRP rallisini başlatabilecek belki de en bariz etken, Ripple ve SEC davasının sonucu olabilir. Durum şu anda Ripple’ın lehine gözüküyor. XRP, şirketin geçtiğimiz yıl boyunca kazandığı üç kısmi zaferin tümüne yükselerek tepki verdi.

Bir sonraki duruşma 23 Nisan’da görülecek. Ancak dava bu yıl sonuçlanmayabilir. ChatGPT’ye göre, her iki tarafın da sebep olacağı gecikmeler nedeniyle davanın sonuçlanması 2026’ya kalabilir.