Kripto para analisti JD’ye göre Ripple (XRP) grafiğinde “Altın Haç” oluşumunun tamamlanması durumunda XRP parabolik yükseliş trendine başlayabilir.

Özet:

Aralarında JD’nin de bulunduğu kripto para analistleri, XRP için astronomik yükseliş tahminlerinde bulunuyor. Analistler bu öngörülerini XRP grafiğinde oluşan “Altın Haç” formasyonunun başarılı bir şekilde tamamlanmasına dayandırıyor. JD, XRP grafiğinde altın haç oluşumunun tamamlanması durumunda XRP fiyatının 24 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Öte yandan XRP’de kısa vadeli fiyat tahminleri de oldukça umut verici. Bir diğer kripto para analisti Dark Deffender, XRP fiyatının kısa vadede yükselişe geçmesini ve yılbaşı gecesine kadar 0,88 dolara yükselmesini bekliyor.

XRP’deki bu yükseliş tahminleri, kripto para piyasasındaki boğa koşusuyla da destekleniyor. Zira Bitcoin son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu süreçte altcoin’ler de kayda değer performanslar sergiledi. XRP işlemlerinin ve XRP cüzdan adreslerinin sayısındaki artışlar da yükseliş beklentilerini arttırıyor.

XRP Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Ripple’ın XRP’si 2023 yılının başından bu yana %85 oranında değer kazandı. Bununla birlikte analistler, XRP’deki yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Önde gelen kripto para analistlerinden JD, XRP grafiğinde yakın zamanda bir “Altın Haç” oluşumu gerçekleşebileceğini ve böylelikle XRP fiyatının parabolik yükseliş trendine başlayabileceğini öngörüyor. JD konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Altın Haç hala devam ediyor! Güzel bir geri çekilme yaşasak bile, Parabolik hareket yakın.

Analist JD’ye göre “Altın Haç” oluşumu XRP fiyatının 24 dolar seviyesine ulaştırabilir. “Altın Haç”, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığını gösteren bir grafik formasyonudur. Bu formasyon bir yükseliş işareti olarak kabul ediliyor. Zira geçmişte Bitcoin ve altcoin grafiklerinde “Altın Haç” oluşumunun ardından bu varlıklar parabolik yükseliş trendine başlamıştı.

XRP’de yükseliş tahminlerini açıklayan bir diğer kripto para analisti ise Dark Deffender. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan analist, XRP fiyatında iki hafta içerisinde kesin bir kırılma gerçekleşeceğini ve XRP fiyatının yılbaşı gecesine kadar 0,88 dolara yükseleceğini öngördü.

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi sonlanmazsa, hatta güçlenerek devam ederse XRP fiyatının 2023 yılı sonlanmadan yeni bir yükseliş trendine başladığını görebiliriz. Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana ve Cardano (ADA) gibi önde gelen kripto para birimleri, Aralık ayının başından bu yana kayda değer yükselişler yaşadı. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri 1,7 trilyon doların üzerine yükseldi.

Son olarak zincir üstü verilerin de XRP’de olası bir yükseliş trendine işaret ettiğini belirtmek gerekiyor. XRPScan verilerine göre geride bıraktığımız hafta günlük bazda gerçekleştirilen XRP işlemlerinin sayısı 1 milyonun üzerinde kaldı. Bununla birlikte XRP cüzdanlarının sayısı da 5 milyonun üzerine yükseldi.