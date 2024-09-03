Popüler bir analist mümkün olduğu kadar çok XRP satın alındığını söyledi.

Özet:

XRP’nin geleceğiyle ilgili olumlu düşüncülere sahip birçok analist mevcut. Analistlerin hedefi 0,63 dolardan yeni rekor seviyelere değişiklik gösteriyor.

Ripple ve SEC davasında temyiz ihtimalinin ortadan kalkması, XRP ile ilgili piyasa duyarlılığını iyileştirebilir.

XRP’yi Ne Bekliyor?

Ripple’ın kripto parası XRP, birkaç haftadır sönük bir performans gösteriyor. Bu süreçte 0,54 doları test eden XRP, son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 0,569 dolara yükseldi.

Analistler kripto paranın yakında yeni bir yükseliş ivmesi yakalayacağını düşünüyor, hatta rekor bekleyenler bile var.

X kullanıcısı Crypto Yapper, XRP’nin 2 Eylül’de alçalan takoz formasyonundan sıyrıldığına dikkat çekti. Analiste göre XRP, 0,63 doları hedefliyor.

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JAVON MARKS ise daha keskin bir yükseliş öngörüyor. Kullanıcıya göre XRP’nin güncel fiyat performansı 2017-2018 dönemini andırıyor. XRP, 2018 başında kısa sürede çok ciddi yükselerek fiyat rekoru kırmıştı.

XRP fiyatı 6-7 yıldır görülmemiş bir rallinin eşiğinde olabilir.

Bir diğer X kullanıcısı ve analist Mando CT, mümkün olduğu kadar çok XRP biriktirilmesi gereken bir dönemde olduğumuzu söyledi. Analist, Ripple ve SEC davasında kesin karar çıktıktan sonra XRP’nin parabolik bir ralliye başlamasını bekliyor.

SEC’in Ripple’a açtığı dava geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı. Blockchain şirketi hakkında piyasa katılımcıları tarafından zafer olarak değerlendirilen bir karar çıktı. Ancak her iki taraf için de temyiz yolu ekim ayına kadar açık kalacak.