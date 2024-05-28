XRP ETF’sine dair beklentiler artarken, yatırımcılar SEC ve Ripple arasındaki yasal savaşın sonucunu merakla bekliyor.

SEC’in Ripple’ın belgeleri gizli tutma talebine itiraz etmesi, davada gerilimi artırdı. Son günlerde balinalar tarafından gerçekleştirilen işlemler de dikkat çekiyor. Whale Alert verilerine göre, ‘Rzn’ adlı balina son 24 saatte Bitstamp borsasına 16,87 milyon dolar değerinde 31.8 milyon XRP transfer etti.

Öte yandan ABD’de kripto paraların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olarak sınıflandırılacağına netlik getiren FIT21 mevzuatı da XRP yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Ripple ile SEC davasında önümüzdeki haftalarda kararın açıklanması bekleniyor. Sonuç olarak yatırımcılar heyecanlı ve XRP’nin önümüzdeki aylarda nasıl bir performans sergileyebileceğini merak ediyor.

Peki Ripple’ın XRP’si Haziran ayında 1 dolara yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre XRP şu anda 50,5313 dolar seviyesinde işlem görüyor.

XRP Fiyatının Teknik Analizi

10 günlük EMA şu anda 0.52887 dolarda ve alım önerisi verirken, 10 günlük SMA 0.52954 dolarda satış sinyali veriyor.

20 günlük EMA ve SMA ise sırasıyla 0.52598 ve 0.52021 dolarda alım fırsatları sunuyor. 50 günlük EMA ise 0.53510 dolarda hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor.

100 ve 200 günlük EMA ve SMA’lar negatif sinyaller veriyor. Bu, uzun vadede güçlü bir yukarı yönlü momentum olmadığını gösteriyor. Sonuç olarak farklı zaman dilimlerine dair hareketli ortalamalar çelişkili sinyaller veriyor. Göstergeler, XRP’nin kısa vadede fırsatlar sunduğuna ve uzun vadede yatırımcıların temkinli olması gerektiğine işaret ediyor.

XRP’de RSI şu anda 51.20 seviyesinde. Bu da varlığın şu anda aşırı alım veya satış baskısı altında olmadığını gösteriyor. MACD ise 0.00146 seviyesinde alım fırsatına, dolayısıyla potansiyel bir yükselişe işaret ediyor.

Fibonacci düzeltme seviyelerine göre, XRP için 0,52200 dolar seviyesi dönüm noktası olabilir. Destek seviyeleri ise 0,40136 ve 0,30289 dolar seviyelerinde. XRP’de seviyeleri 0,62047 ve 0,74111 dolarda. XRP’de 1 doların yakınındaki 0,96022 dolar direncinin aşılması halinde büyük bir boğa koşusu başlayabilir.

XRP Fiyatı Haziran’da 1 Doları Görecek mi?

Farklı teknik göstergeler çelişkili sinyaller gösteriyor. Bu anlamda XRP’nin Haziran ayında 1 dolara yükselmesi pek de olası görünmüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar ve MACD gibi göstergeler, yükseliş trendinin mümkün olduğuna işaret ediyor. Ancak uzun vadeli hareketli ortalamalar ve RSI’ın nötr pozisyonu dikkatli olunması gerektiği şeklinde yorumlanıyor.

XRP’nin 1 dolara ulaşması için güçlü direnç seviyelerini aşması ve yükseliş trendini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi gerekiyor. Piyasa koşulları, yatırımcı duyarlılığı ve Ripple-SEC davasındaki gelişmeler, önümüzdeki günlerde tüm teknik analiz göstergelerini geçersiz kılabilir.