Uzun bir süredir kripto para piyasasındaki yükseliş trendine kayıtsız kalan XRP’nin geleceği merak ediliyor. Son bir yıllık süreçte BTC %94,5, ETH %41, SOL %452 ve BNB %156’lık yükseliş kaydetti. Bu süreçte XRP ise %6,67 oranında değer kaybetti.

Analist Dark Defender XRP’nin 0,66 dolar direncini aşması halinde 5,85 dolara hatta 18,22 dolara yükselebileceğini öngördü. Analist, “XRP bir gün, hafta ya da ay içinde 0,66 doların üzerinde kalmayı başarırsa, büyük fiyat hareketleri görebiliriz.” ifadelerini kullanarak bu seviyenin önemini vurguladı.

Dark Defender bu hedeflerin geçerli olabilmesi için XRP’nin 0,48 dolar ve daha da önemlisi 0,3917 dolar seviyesinin altına düşmemesi gerektiğinin altını çizdi. Dark Defender, “Kalan az sayıda kişiyle birlikte gemide yol alıyoruz, ama Ripple’a ve XRP’ye güveniyorum. Heyecan verici zamanlar bizi bekliyor.” diyerek olumlu beklentilerini yineledi.

XRP’nin Benimsenmesi Giderek Artıyor

XRP’nin zayıf performansına rağmen Ripple faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ripple, küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak son yıllarda önemli ortaklıklar ve lisans anlaşmaları imzalayarak faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle SBI Holdings ve Tranglo gibi önde gelen ödeme sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak, sınır ötesi ödeme çözümlerini geliştirdi. Bu ortaklıklar, Ripple’ın XRP Ledger teknolojisi aracılığıyla daha hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunmasını sağlıyor.

Ripple ayrıca Singapur ve Dubai gibi finans merkezlerinde aldığı lisanslarla Asya-Pasifik ve Orta Doğu’daki varlığını pekiştirdi. Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) aldığı lisans, bölgedeki yasal uyumluluğunu artırarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasına olanak tanıdı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Ripple’ın Garanti BBVA Kripto ile ortaklık kurduğunu duyurduk. Garanti BBVA Kripto, hızla büyüyen kripto varlık platformunu güvence altına almak ve performansını artırmak amacıyla Ripple ve IBM ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Öte yandan Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava da XRP fiyatını baskılıyor. Dava 2 Ekim’de SEC’in temyiz başvurusunda bulunmasıyla yeni bir sürece girdi.