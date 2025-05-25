XRP fiyatı, Trump’ın AB’ye yönelik ticaret tweeti ve SEC’in ETF kararlarını ertelemesiyle 2,48 dolardan 2,29 dolara geriledi. Balinaların stabilcoin hareketliliği, güçlü bir alım dalgası sinyali veriyor; XRP’nin 2025 sonunda 4 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

XRP fiyatı, 23 Mayıs sabahı ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yeni ticaret tehditlerini içeren sosyal medya paylaşımı ve aynı gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP’ye yönelik iki ETF başvurusunu tekrar ertelemesiyle 2,48 dolardan 2,29 dolara kadar geriledi.

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Bloomberg analisti James Seyffart’ın açıkladığına göre, 22 Mayıs’ta yapılan başvurular sonucunda SEC, CoinShares XRP ve Litecoin ETF’lerinin karar tarihlerini 26 Mayıs’tan 24 Ağustos 2025’e öteledi. SEC’in kripto para tabanlı ETF ürünlerinde kararları sürekli ertelemesi, ABD’de spot dijital varlık ETF’lerinin piyasaya sürülmesinde halen ciddi bir engel oluşturuyor.

Yakın vadede, Canary ve WisdomTree gibi şirketlerin XRP ETF başvurularının da bu ay sonuna doğru sonuçlanması bekleniyor; ancak piyasa daha fazla erteleme gelebileceği konusunda temkinli.

Regülasyon Gecikmelerine Rağmen XRP’nin Temelleri Güçlü

Ripple, SEC’e karşı elde ettiği kısmi zafer sonrası hala büyük bir ilgi görüyor. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler, XRP’nin uzun vadeli fiyat tahminlerinde köklü bir değişikliğe yol açmıyor. XRP, temelleri en güçlü kripto paralar arasında sayılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz bir yılda XRP fiyatı %360 gibi büyük bir artış gösterdi. 2024 yılının Kasım ayındaki 0,51 dolar seviyesinden Mayıs 2025’te 2,43 dolara kadar yükseldi. XRP fiyatı 2025 yılının Ocak ayında ise kısa bir süreliğine 3 doları aşmayı başardı.

Ocak 2025’te ise kısa süreliğine 3 doları aşmayı başardı. Şu an XRP fiyatı 2,35 dolar seviyesinde işlem görüyor; dün yaşanan 2,29 dolara gerilemeden toparlanma sinyali var.

Balina Hareketliliği ve 2025 Fiyat Beklentileri

Zincir üstü verilere göre, 5 milyon doların üzerinde stabilcoin tutan balinaların, toplam stablecoin arzındaki payı %46’dan %53’e yükseldi. Bu, büyük yatırımcıların XRP gibi varlıklarda alım için ciddi miktarda sermaye beklettiği anlamına geliyor. Balinalar, genellikle stabilcoin’leri büyük alımlar için hazırlık amaçlı kullanıyor ve piyasada yükseliş beklediklerinde toplu alımlara yöneliyorlar.

Bu tablo, XRP’ye yönelik alım talebinin güçlü olduğunu ve yılın devamında ABD’de ondan fazla spot XRP ETF başvurusunun onaylanması halinde XRP’nin büyük hareketler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Bu dinamikler doğrultusunda, XRP’nin ikinci çeyrek sonunda 3 dolara, yıl sonuna doğru ise 4 dolara ulaşması sürpriz olmayabilir.