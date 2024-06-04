Ripple’ın XRP’si son 30 günlük zaman diliminde performans açısından BTC, ETH ve SOL gibi diğer önde gelen kripto paraların gerisinde kaldı.

Ancak analistler, XRP’nin kısa vadede devasa bir yükseliş yaşayacağını öngörüyor.

XRP’nin Durumu ve Gelecek Beklentileri

Son bir aylık zaman diliminde kripto para piyasasında önemli fiyat artışları yaşadı. Bu süreçte Ripple’ın XRP’si %2’lik düşüş yaşayarak beklentileri karşılayamadı. Ancak analistlere göre XRP kısa süre içerisinde toparlanacak ve yükseliş trendine başlayacak.

Analist JAVON MARKS, XRP’nin birkaç aydır belirli bir direnç bölgesinde tutulduğunu söyledi ve bunu “gizli bir boğa ayrışması” olarak tanımladı. Analist, XRP’nin 2017 yılında benzer bir modelin %63.000’lik yükselişle sonuçlandığını hatırlattı. JAVON MARKS “Eğer XRP henüz kendini kanıtlamadıysa, şimdi bunu yapacak gibi görünüyor,” dedi.

Cryptoes adlı bir başka analist, XRP’nin haftalık destek seviyesini koruduğunu ve kısa vadede büyük bir hareketlilik yaşayabileceğini öngördü. Mikybull Crypto ise XRP’nin 2017 ve 2020 yıllarında işlem gördüğü seviyelerde olduğuna dikkat çekerek bu seviyelerdeki konsolidasyonun ardından büyük fiyat artışları yaşandığını hatırlattı.

Önemli Göstergeler ve Davanın Etkisi

Bazı teknik analiz verileri de XRP’de boğa koşusuna işaret ediyor. Örneğin Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir göstergedir ve söz konusu token’ın aşırı alış ya da aşırı satış baskısı altında olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Göstergenin 70 puanın üzerinde olması, varlığın bir fiyat düzeltmesine hazır olduğu şeklinde yorumlanır.

XRP’de RSI göstergesi son iki haftadır 70 puanın altında seyrediyor. Analist EGRAG CRYPTO, bu trende dikkat çekerek XRP’nin yükselişe geçmeye hazır olduğunu söyledi.

XRP’de yükselişi tetikleyebilecek bir diğer gelişme ise Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuca ulaşması. 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada, Ripple cephesi 2023 yılında 3 kısmi zafer kazandı. Bu nedenle sektörün önde gelen isimlerinden bazıları, Ripple’ın davada avantajlı taraf olduğunu düşünüyor. Davanın bu yılın yaz aylarında sonuçlanacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak XRP’nin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında yapılan analizler, büyük bir yükselişin kapıda olabileceğine işaret ediyor. Bu süreçte, yatırımcıların dikkatli olması ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Ripple ile SEC arasındaki dava ve XRP’nin teknik göstergeleri, fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olabilir.