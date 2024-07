Kripto para analisti Dark Defender, XRP’nin haftalık grafiğinde yükselişe işaret eden bazı göstergelere dikkat çekti. Dark Defender’ın analizi, XRP’nin yaşadığı sert düşüşün ardından yatırımcıların endişeli olduğu bir dönemde geldi.

Dark Defender’ın XRP analizi, 5 dalgalı Elliott Dalga Teorisi yapısına uygulanan Fibonacci Düzeltme Seviyeleri’ne dayanıyor. Gelin kısaca Elliott Dalga Teorisi’nin ve Fibonacci Düzeltme Seviyeleri’nin ne anlama geldiğine yakından bakalım.

Elliot Dalga Teorisi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin beş dalga deseni içerisinde gerçekleştiğini öngören bir teknik analiz teorisidir. Elliot Dalga Teorisi, piyasa trendleri beş dalgalık bir yapı içinde yukarı veya aşağı yönlü hareket ederken, düzeltme dalgaları ise genellikle üç dalga içerisinde gerçekleşir.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri, ilgili finansal varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan en yaygın göstergeler arasında yer alıyor. Bu gösterge bir trendin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki fiyat hareketinin yüzde oranlarına göre hesaplanır ve yatırımcılara fiyatın nerede duraklayabileceği veya tersine dönebileceği hakkında ipuçları verir.

Dark Deffender XRP fiyatının %0 geri çekilme seviyesiyle aynı hizada olan 0,3917 dolarlık kritik destek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu seviye aynı zamanda 5 dalgalı Elliott Dalga yapısında beklenen 2. dalganın dibine denk geliyor.

Dark Defender şunları kaydetti:

Hi all, Let's refocus on the weekly time frame. XRP hit the latest Fibonacci support of $0.3917 of the 5 Elliott Waves, targeting $1.88, $5.85, and $18.22.

As we approach the lowest point I anticipated, any movement below $0.3917 could alter the structure we've been observing.… pic.twitter.com/wN8bg6OMfP

— Dark Defender (@DefendDark) July 6, 2024