Kripto para analisti Dark Defender, XRP’nin haftalık grafiğinde yükselişe işaret eden bazı göstergelere dikkat çekti. Dark Defender’ın analizi, XRP’nin yaşadığı sert düşüşün ardından yatırımcıların endişeli olduğu bir dönemde geldi.

Fibonacci ve Elliott Dalga Teorisi

Dark Defender’ın XRP analizi, 5 dalgalı Elliott Dalga Teorisi yapısına uygulanan Fibonacci Düzeltme Seviyeleri’ne dayanıyor. Gelin kısaca Elliott Dalga Teorisi’nin ve Fibonacci Düzeltme Seviyeleri’nin ne anlama geldiğine yakından bakalım.

Eliot Dalga Teorisi Nedir?

Elliot Dalga Teorisi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin beş dalga deseni içerisinde gerçekleştiğini öngören bir teknik analiz teorisidir. Elliot Dalga Teorisi, piyasa trendleri beş dalgalık bir yapı içinde yukarı veya aşağı yönlü hareket ederken, düzeltme dalgaları ise genellikle üç dalga içerisinde gerçekleşir.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri Nedir?

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri, ilgili finansal varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan en yaygın göstergeler arasında yer alıyor. Bu gösterge bir trendin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki fiyat hareketinin yüzde oranlarına göre hesaplanır ve yatırımcılara fiyatın nerede duraklayabileceği veya tersine dönebileceği hakkında ipuçları verir.

Dark Deffender XRP fiyatının %0 geri çekilme seviyesiyle aynı hizada olan 0,3917 dolarlık kritik destek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu seviye aynı zamanda 5 dalgalı Elliott Dalga yapısında beklenen 2. dalganın dibine denk geliyor.

Dark Defender şunları kaydetti:

Herkese merhaba, Haftalık grafiğe yeniden odaklanalım. XRP, 1,88 dolar, 5,85 dolar ve 18,22 doları hedefleyen 5 Elliott Dalgasının en son Fibonacci desteği olan 0,3917 dolara ulaştı. Beklediğim en düşük noktaya yaklaşırken, 0,3917 doların altındaki herhangi bir hareket gözlemlediğimiz yapıyı değiştirebilir. Haftalık RSI rakamları en düşük noktalara ulaştı, fiyat hareketini destekliyor ve aşırı satım bölgesinde olduğumuzu işaret ediyor. Geri dönüş yaklaşıyor.

Hi all, Let's refocus on the weekly time frame. XRP hit the latest Fibonacci support of $0.3917 of the 5 Elliott Waves, targeting $1.88, $5.85, and $18.22. As we approach the lowest point I anticipated, any movement below $0.3917 could alter the structure we've been observing.… pic.twitter.com/wN8bg6OMfP — Dark Defender (@DefendDark) July 6, 2024

XRP’de RSI ve Piyasa Momentumu

Dark Defender, XRP fiyatının 0,3917 dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde analizinin geçerliliğini yitireceğini vurguladı. Analist ayrıca XRP’nin haftalık grafiğinde RSI göstergesinin tüm. zamanların en düşük seviyelerine gerilediğine dikkat çekti. Bu durum potansiyel bir yükselişin habercisi olabilir.

XRP Yükselecek mi Düşecek mi?

Dark Defender düşüş riskini kabul etti ve asıl beklentisinin yükseliş yönünde olduğunu söyledi. Analist, Fibonacci Düzeltme Seviyesi’nin ve Elliot Dalga yapısının dalga 2’nin tamamlanma ihtimalinin ve RSI göstergesinin durumunun XRP için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Ripple ile SEC arasında 3,5 yıldır devam eden dava da XRP fiyatı için kritik önem arz ediyor. Birçok uzman davanın Temmuz ayında sonuçlanabileceğini düşünüyor.