ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) masasındaki yaklaşık 10 farklı XRP ETF başvurusu hâlâ beklemede. Ancak Polymarket platformunda XRP ETF onayı ihtimali, haziran başında adeta patlama yaptı.

Özet:

SEC, XRP ETF başvurularını ertelemeye devam ederken, Polymarket’teki onay ihtimali haziran başında %98’e kadar fırladı.

Bu artışın temel sebebi, SEC’in XRP ve bazı altcoinleri kapsayan yeni bir onayı oldu.

Ancak 31 Temmuz son tarihine kadar onay gelme ihtimali %17’ye kadar geriledi.

Polymarket İhtimalleri Tavanda

Ünlü XRP destekçisi John Squire’a göre, Ripple ETF’sinin yıl sonuna kadar onaylanma ihtimali geçtiğimiz günlerde %98 seviyesine ulaştı. Oysa birkaç hafta önce bu oran %70’in altına düşmüş, ardından toparlanarak %80 bandına çıkmıştı.

$XRP ETF confidence soars to 98% 🔥 The market isn’t guessing anymore, it’s anticipating. Liquidity, legitimacy, and momentum are lining up.

This is no longer “if”… it’s when. pic.twitter.com/Bi4Z88kLpD — John Squire (@TheCryptoSquire) June 7, 2025

Basın saatinde oran %88’e gerilese de, bu değer yılın genel ortalamasının çok üzerinde. Ancak 31 Temmuz gibi belirli bir tarihe odaklandığımızda oranlar hızla düşüyor. Çünkü SEC, şu ana kadar net bir gelişme sunmadı.

Polymarket’in bu oranlarının önemi, platformun geçmiş başarı oranına dayanıyor. 2025 başında yapılan analizlerde, tahmin doğruluk oranı %90 civarında ölçülmüştü.

Peki Bu Patlamanın Sebebi Ne?

XRP ETF ihtimalinin bir günde %80’den neredeyse %100’e çıkması tesadüf değil. Bu ani sıçrama, SEC’in NASDAQ için kripto ABD uzlaşma fiyat endeksini onaylamasının hemen ardından geldi.

Onaylanan bu endeksin içinde XRP, ADA, SOL ve XLM gibi altcoin’ler yer alıyor. Kripto para uzmanlarına göre bu gelişme, bu varlıkların yüksek likiditeye ve güvenilir fiyatlamaya sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda spot ETF onayları önündeki en büyük engellerden biri olan fiyat doğruluğu sorununu da çözüyor.

Ancak Diğer Altcoin’ler Aynı Tepkiyi Vermedi

İlginç bir şekilde, aynı endekste yer alan ADA ve SOL için ETF ihtimalleri bu denli artış göstermedi. Aksine, Cardano (ADA) ETF onay oranı %70’ten %42’ye düştü. Solana (SOL) ise şu an %79 ihtimale sahip ama bu oran da geçen haftaya göre daha düşük.

💥BREAKING: 🇺🇸 SEC APPROVES NASDAQ CRYPTO US SETTLEMENT PRICE INDEX INCLUDING $SOL, $ADA, $XLM, AND $XRP. HERE'S WHY THIS IS HUGE! 👇 – SEC SIGNALS THESE ALTS HAVE STRONG LIQUIDITY & RELIABLE PRICING. – REMOVES KEY OBSTACLE FOR SPOT ETF APPROVAL. -FOLLOWS BTC/ETH PRECEDENT,… pic.twitter.com/9uogirFJhP — Crypto Rover (@rovercrc) June 7, 2025

Sonuç olarak SEC’in XRP’yi içeren NASDAQ endeksini onaylaması, kripto ETF’leri için önemli bir zemin oluşturdu. Bu, XRP ETF onayının 2025 yılı içinde kaçınılmaz olabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Yine de temkinli olmakta fayda var: SEC’in karar takvimi yavaş işliyor ve kısa vadede net bir gelişme olmadan onay ihtimali düşük seyrediyor.