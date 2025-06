ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) masasındaki yaklaşık 10 farklı XRP ETF başvurusu hâlâ beklemede. Ancak Polymarket platformunda XRP ETF onayı ihtimali, haziran başında adeta patlama yaptı.

Ünlü XRP destekçisi John Squire’a göre, Ripple ETF’sinin yıl sonuna kadar onaylanma ihtimali geçtiğimiz günlerde %98 seviyesine ulaştı. Oysa birkaç hafta önce bu oran %70’in altına düşmüş, ardından toparlanarak %80 bandına çıkmıştı.

