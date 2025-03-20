Kripto para piyasasında önemli bir gelişme kapıda olabilir. Ripple (XRP) ETF’lerinin 2025 yılı sonuna kadar onaylanması bekleniyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuki mücadelesinin sona ermesiyle birlikte XRP ETF’sinin hayata geçeceğine inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse, dijital varlıkların geleneksel finans dünyasında daha fazla kabul görmesinin önünü açabilir.

Kurumsal Oyuncular XRP ETF için Harekete Geçti

XRP ETF’ye olan ilgi, Bitwise, Canary Capital ve WisdomTree gibi büyük finans firmalarının SEC’e yaptığı başvurularla giderek artıyor. Son olarak Franklin Templeton’un da sürece dahil olması, kurumsal yatırımcıların XRP’ye olan ilgisini gözler önüne serdi.

Özellikle Bitwise, XRP ETF başvurusunu yapan ilk şirket olarak dikkat çekiyor. Analistlere göre, birden fazla başvurunun değerlendirilmesiyle SEC’in XRP ETF’lerine yönelik tutumu, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde olduğu gibi değişebilir.

Düzenleyici cephede de bazı değişiklikler yaşanabilir. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda, kripto dostu politikaların ön plana çıkması ve SEC’in kripto tabanlı ETF’lere daha ılımlı yaklaşması bekleniyor.

Ripple’ın 2023 yılında SEC’e karşı kazandığı kısmi zafer de süreci hızlandırabilir. ABD mahkemesi, XRP’nin ikincil piyasalardaki satışlarının menkul kıymet olmadığını belirleyerek kurumsal yatırımcıların önündeki büyük bir engeli kaldırmıştı.

XRP ETF Onaylanırsa Piyasa Nasıl Etkilenir?

Eğer XRP ETF’si SEC’den onay alırsa, tokenin likiditesi ve benimsenme oranı önemli ölçüde artabilir. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde olduğu gibi büyük kurumsal yatırımların XRP’ye akması bekleniyor. Bu, XRP fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturarak XRP’nin piyasadaki konumunu güçlendirebilir.

Öte yandan XRP ETF’si bireysel ve kurumsal yatırımcılar için kripto paraya doğrudan sahip olmadan yatırım yapma fırsatı sunarak piyasaya yeni bir likidite kaynağı ekleyebilir. Bu gelişme, Ripple’ın sınır ötesi ödeme çözümlerinde daha fazla benimsenmesine de katkı sağlayabilir.

Şu an SEC’in başvuruları değerlendirme süreci devam ediyor ve kripto para topluluğu XRP ETF’sine ilişkin nihai kararı merakla bekliyor. Eğer onay gelirse, bu adım sadece XRP için değil, tüm dijital varlık ekosistemi için kritik bir dönüm noktası olabilir.