Ripple’ın dört yıl süren SEC davasını kazanması, ABD’de XRP ETF’lerinin (borsa yatırım fonları) önündeki en büyük düzenleyici engeli kaldırmış gibi görünüyor.

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple Labs’a açtığı dava, zorlu dört yılın ardından sona yaklaşırken uzmanlar, artık ABD’de bir XRP ETF’si için yolun açıldığını belirtiyor.

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ETF analizleriyle tanınan Nate Geraci, Ripple’ın dava sonucuyla ortaya çıkan belirsizliğin ortadan kalktığını ve büyük finans kuruluşlarının (örneğin BlackRock ve Fidelity) Ripple’ın yerel token’ını (XRP) izleyen finansal ürünler için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

ABD’de XRP ETF’lerinin Önü Açılıyor

26 Mart’ta X platformunda bir gönderi paylaşan ETF Store Başkanı Geraci, şu yorumu yaptı:

“Bence XRP ETF onayı sadece zaman meselesi. BlackRock, Fidelity gibi devlerin bu işte yer almasını bekliyorum.”

Geraci ayrıca XRP’nin, piyasa değeri açısından en büyük kripto varlıklardan biri olduğunu vurguladı. Token’ın toplam değeri 144 milyar doları aşıyor ve bu durum, ABD’deki en büyük ETF ihraççılarının bu varlığı göz ardı etmeyeceğini düşündürüyor.

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SEC’in ise bugüne kadar altcoin ETF’lerine temkinli yaklaştığı biliniyor. Ancak Geraci, düzenleyicinin neticede direncini kıracağını düşünüyor. Ayrıca yatırım camiasında, genel kripto endeksi ETF’lerinin mi yoksa tek bir varlığa dayalı ETF’lerin mi daha fazla rağbet göreceği konusunda bir tartışmanın sürdüğünü de belirtiyor.

Yine de Geraci, bu tür finansal ürünlerin piyasada genişleyeceği konusunda iyimser bir tavır sergiliyor. Ancak, SEC’in bir noktada hangi ETF’leri onaylayıp hangilerini onaylamayacağına dair bir sınır çizeceğini de öngörüyor.