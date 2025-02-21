ABD’de XRP ETF’sinin onaylanma ihtimali Temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık yüzde 45 olarak görülüyor.

İhtimaller Güçleniyor

Son birkaç aydır, ABD’de ilk spot XRP borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmek isteyen şirketlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Grayscale, Bitwise ve 21Shares gibi önde gelen firmalar bu süreçte öne çıkıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da başvuruları resmi olarak kabul etti.

Yaşanan son gelişmede, Grayscale’in başvurusu Federal Kayıt’ta yayımlandı. Böylelikle, SEC’in bu girişimi onaylamak ya da reddetmek için 18 Ekim’e kadar süresi bulunuyor.

Gelişme XRP topluluğunda büyük bir heyecan yarattı. Pek çok yatırımcı, XRP ETF’sinin artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu düşünüyor. Ripple’ın CEO’su da bu görüşü paylaşıyor ve birçok kez bir XRP ETF’sinin “kaçınılmaz” olduğunu vurgulamıştı.

Polymarket verilerine göre, ABD’de XRP ETF’sinin 2025 sonuna kadar onaylanma ihtimali yüzde 81’e yükseldi. Ancak bu durumun 31 Temmuz’a kadar gerçekleşme olasılığı ise yaklaşık yüzde 45 seviyesinde kalıyor.

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Adım Adım ETF’ye

ABD’de bir spot XRP ETF’sinin hayata geçmesi, bu kripto varlığın hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir ve küresel çapta benimsenmesi için önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.

Ayrıca, bu gelişme kripto para sektörü için büyük bir değişimin habercisi olabilir. SEC’in XRP ETF’lerine yeşil ışık yakması, düzenleyici kurumun sektöre yönelik tutumunda olumlu bir dönüşüm anlamına gelebilir.