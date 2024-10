Finans uzmanı Levi Rietveld, XRP ile güvenli ve uzun vadeli bir emeklilik stratejisi geliştirdi. Bu strateji, spekülasyonlardan uzak durarak, kaçınarak yatırımın risklerini minimize etmeye ve potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarmaya dayanıyor.

Rietveld, XRP’nin geçmiş fiyat hareketlerini dikkate alarak varlığın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Henüz piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda 0,01 dolar seviyesinin altında işlem gören XRP, yıllar içerisinde astronomik oranda değer kazandı.

Rietveld, 2014’te XRP’nin fiyatı 0,0032 dolar seviyesindeyken yapılan 100 dolarlık bir yatırımın, 2017 sonunda XRP’nin 1 dolara ulaşmasıyla 31.250 dolara çıktığını vurguluyor. Bu, yaklaşık 312 katlık bir getiri anlamına geliyor. Rietveld, bu geçmiş verilere dayanarak gelecekte de benzer yükselişlerin yaşanabileceğini öngörüyor.

The ONLY $XRP Retirement Strategy You Need pic.twitter.com/vBLaZR4ms1

