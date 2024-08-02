XRP fiyatı Temmuz ayının son günü 0,66 dolara kadar yükselerek son 4 ayın zirvesini kaydetmişti. Ancak Ağustos ayı itibariyle ayılar yeniden kripto para piyasasında kontrolü ele geçirdi. Bu süreçte XRP fiyatı da 0,56 dolara kadar geriledi. Sonuç olarak XRP 0,66 dolardan bu yana %14 oranında değer kaybetti.

XRP’de Düşüş Trendi Sürebilir mi?

Bazı analistler ve uzmanlar, XRP’deki düşüş trendinin daha da derinleşebileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Örneğin CryptoPotato olarak bir süre önce bildirdiğimiz üzere Peter Brandt, XRP/BTC paritesinin son dönemde aşağı yönlü bir trend izlediğini belirtti. Bu durum XRP’nin Bitcoin’e kıyasla düşük performans gösterdiğine işaret ediyor.

Peter Brandt ayrıca XRP/BTC fiyat grafiğindeki oluşumu, genellikle fiyat düşüşü sinyali olarak yorumlanan çok yıllık karmaşık bir “baş ve omuzlar” formasyonuna benzetiyor. Baş omuz baş baş formasyonu genellikle fiyat düşüşünün başlangıcının işareti olarak yorumlanır.

XRP Yükselecek mi?

Bazı analistler ise son düşüşe rağmen XRP’nin yükseliş trendini sürdüreceğine dair iyimserliklerini koruyor. X analisti Dark Defender, 0,57 dolar seviyesinin ilk destek seviyesi olduğunu, ikincisinin ise 0,53 dolar olduğunu söyledi. Dark Defender’a göre 0,6649 dolar seviyesini kırılması halinde XRP yükseliş trendini sürdürebilir. XRP son olarak bu seviyeye yükseldiğinde takvimler 2024 yılının Mart ayını gösteriyordu.

Ash Crypto adlı bir başka analist ise XRP’nin önümüzdeki 12 ay içinde 3-5 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Ancak Ash Crypto, bu tahminini teknik analiz verilerine dayandırarak yapmadı.

XRP Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) de varlığın geleceği için önemli sinyaller veriyor. XRP’nin RSI’ı son günlerde önemli oranda düşüş yaşadı. RSI göstergesi bir varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satıldığını belirlemek için kullanılıyor. 70’in üzerindeki bir oran, fiyat düzeltmesinin yaklaştığını gösterir. Şu anda, endeks 33 seviyesinde bulunuyor, bu da XRP’nin aşırı satıldığını gösteriyor.

XRP’nin gelecekteki fiyat hareketleri, piyasadaki gelişmeler ve genel kripto para piyasasının performansına bağlı olarak değişebilir. Yatırımcıların fiyat dalgalanmalarının yükseldiği bu gibi dönemlerde daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor.