Bu yazımızda OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye kritik bir soru yönelttik.

ChatGPT’ye Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’dan (SHIB) hangisinin daha önce 1 dolara yükseleceğini sorduk.

Gelin ChatGPT’nin bu konudaki görüşlerine yakından bakalım…

Ripple’ın XRP’si, Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) hiç şüphesiz kripto para sektöründeki en sadık topluluklara sahip.

Bu nedenle XRP, SHIB ve DOGE’daki fiyat hareketlilikleri, kripto para piyasasında patlayıcı hareketliliklere yol açabiliyor.

Öte yandan bu kripto paralar birbirleriyle karşılaştırabilmek için piyasa dinamiklerinin, yaklaşan olayların, token ekonomilerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Yukarıda yer verdiğimiz varlıklar arasında 1 dolara yükselmesi en olası görünen kripto para birimi XRP. Çünkü XRP halihazırda 0,50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gelin ChatGPT’nin XRP konusundaki görüşlerine yakından bakalım.

XRP’nin Geleceği SEC ile Ripple Arasındaki Davaya Bağlı

ChatGPT, kripto para birimlerinin geleceğine ilişkin fiyat tahminlerinde bazı faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

XRP için bu faktörlerden biri de 2020 yılında SEC tarafından Ripple’a açılan dava. SEC bu davada Ripple’ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı. Neredeyse 3 yıldır devam eden dava, XRP fiyatını ciddi şekilde baskıladı. Geçtiğimiz yıllarda Coinbase ve Bitstamp gibi popüler kripto para borsaları XRP’yi delist etti.

Ancak geride bıraktığımız Temmuz ayında davada Yargıç Analisa Torres Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından ABD merkezli kripto para borsaları XRP’yi yeniden listeledi. Yargıç Analisa Torres’in bu kararının ardından XRP %80’in üzerinde artış yaşayarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz:

Ripple, SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleyi kazanırsa XRP fiyatı 1 doların üzerine yükselebilir.

SHIB ile DOGE Arasındaki Rekebet

Meme coin’ler söz konusu olduğunda DOGE ile SHIB arasında kıyasıya bir rekabetin olduğunu söyleyebiliriz. “Dogecoin Katili” lakaplı Shiba Inu geride bıraktığımız boğa sezonuna damga vurmuştu. SHIB o dönemde kaydettiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti ve en popüler memecoin’lerden biri olarak ün kazandı.

Öte yandan lider meme coin Dogecoin’in (DOGE) destekileri arasında ise Elon Musk gibi ünlü isimler yer alıyor. Bununla birlikte Elon Musk ve Vitalik Buterin gibi isimlerin yer aldığı Dogecoin Vakfı nedeniyle de DOGE’un çok daha köklü bir meme coin olduğu söylenebilir.

Token ekonomisi açısından Dogecoin’in SHIB’e kıyasla 1 dolara yükselmesi çok daha olası görünüyor. Zira şu anda DOGE 0,06 dolar seviyesinde işlem görürken SHIB ise 0,00000737 dolar bandında alınıp satılıyor.

Ancak Shiba Inu’nun yol haritasında token ekonomisi güncellemesi yer alıyor. Bu güncellemede SHIB’in token ekonomisinde fiyatı olumlu etkileyecek bir gelişme yaşanması durumunda SHIB, DOGE’tan daha kısa sürede 1 dolara ulaşabilir.

ChatGPT, XRP, SHIB ve DOGE’tan hangisinin daha önce 1 dolara ulaşacağı konusunda göz önünde bulundurulması gereken bazı özel faktörlere de yer verdi. Bunlar şu şekilde:

Piyasa Duyarlılığı

Benimsenme oranları

Ticaret Faaliyeti

Rekabet

Teknolojik gelişmeler