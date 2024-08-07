X platformunda “The Wolf of All Streets” olarak tanınan Scott Melker, XRP’ye dair açıklamalarda bulundu.

Melker, Çarşamba günü yaptığı paylaşımda XRP’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve 2 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

XRP HAFTALIK: Bu grafiğe uzun zamandır bakmadım, ama burası GERÇEKTEN ilginç bir noktada. Haftalık grafikte alçalan direncin 4. dokunuşu burada. Reddedilme olasılığı yüksek, ancak bir breakout (çıkış) durumunda fiyat uçar… Token hakkındaki hislerinize bakılmaksızın izlemeye değer.

$XRP WEEKLY Have not looked at this chart in ages, but it is in a REALLY interesting spot here. 4th touch of descending resistance here on the weekly. Rejection likely, but a breakout has this flying… worth watching, regardless of your feelings towards the token. pic.twitter.com/2iInHCkfI2 — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 31, 2024

Scott Melker, XRP’nin başarılı bir kırılım gerçekleştirmesi halinde fiyat hedeflerinin sırasıyla 0,75 dolar, 0,93 dolar, 1,34 dolar ve 1,96 dolar olacağını öngördü. Scott Melker’ın bu paylaşımı, kripto para analistlerinin XRP’ye yönelik ilgisinin arttığı bir dönemde geldi.

Twitter’da MMCrypto olarak tanınan önde gelen Bitcoin maksimalisti Christopher Jaszczynski, XRP’yi sevmese de yakından takip ettiğini söyledi. Analist Mikybullcrypto ise 1 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda XRP’nin yatırım yapmak için hala geç olmadığını ve varlığın son 6,5 yılda oluşan boğa flamasını kırmaya hazırlandığını öngördü. Analist XRP’nin kısa vadede 2,5 dolar ile 3,5 dolar aralığına uzun vadede ise 25 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Son dönemde XRP’ye yönelik ilgi artışının arkasında birkaç önemli neden yatıyor. Bunlardan biri, Ripple’ın tokenizasyon platformu OpenEden ile yaptığı son ortaklık. Bu ortalıkla birlikte Ripple, OpenEden’ın XRP Ledger üzerinde başlatacağı tokenize edilmiş ABD Hazine bonolarına (T-bill) 10 milyon dolar yatırım yapacak. Bu gelişme, XRP’nin gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu alanında önemli bir oyuncu olmasıyla sonuçlanabilir.

Öte yandan Ripple’ın XRP Ledger’ı, CBDC başlatmak isteyen ülkeler tarafından araştırılıyor. Bu nedenle XRP’nin işlem benimsenmesinde ve işlem hacminde önemli yükselişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

XRP’ye yönelik ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri de Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağının tahmin edilmesi. Son bir yıllık süreçte Ripple cephesi davada önemli kısmi zaferler elde etti. Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP ETF’lerinin başlatılmasını da tetikleyebilir.

Son 24 saatte %3,4 oranıda değer kazanan XRP 0,5170 dolar seviyesinde işlem görüyor.