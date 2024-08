X platformunda “The Wolf of All Streets” olarak tanınan Scott Melker, XRP’ye dair açıklamalarda bulundu.

Melker, Çarşamba günü yaptığı paylaşımda XRP’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve 2 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

$XRP WEEKLY

Have not looked at this chart in ages, but it is in a REALLY interesting spot here. 4th touch of descending resistance here on the weekly. Rejection likely, but a breakout has this flying… worth watching, regardless of your feelings towards the token. pic.twitter.com/2iInHCkfI2

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 31, 2024