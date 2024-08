Günlük işlem hacmi bir milyar doları aşan XRP, son dönemde yaşadığı %20’lik yükselişle yatırımcıların yeniden ilgisini yeniden çekmeyi başardı. Bu ilgi artışının en önemli nedenlerinden biri olarak Ripple-SEC davasının sonuçlanması gösterilebilir.

Son zamanlarda XRP’nin aylık grafiğinde belirginleşmeye başlayan bir boğa üçgeni formasyonu, piyasa oyuncularının heyecanını artırıyor. Teknik analiz grafiğindeki bu oluşum, genellikle büyük fiyat hareketlerinin habercisi olarak kabul edilir. Bu formasyon, alıcıların giderek arttığını ve XRP’nin üst trend çizgisini kırarak önemli bir fiyat sıçraması yaşayabileceğini gösteriyor.

Bu umut verici yapıya rağmen, yatırımcıların temkinli ilerlemesi önemlidir. Tarihsel olarak, boğa formasyonları genellikle fiyat artışlarıyla ilişkilendirilse de, gelecekteki performansı garanti etmez. Kripto para piyasası hala oldukça dalgalı ve genel piyasa durumu ve yeni düzenlemeler gibi faktörler XRP’nin geleceği üzerinde büyük etki yapabilir.

XRP’nin potansiyel olarak en büyük fiyat değişikliği için hazırlandığı bu dönemde, piyasa katılımcıları büyük bir hareketin işaretlerini izliyor. XRP’nin direnç seviyesini aşarak yeni bir ralliyi başlatıp başlatmayacağı henüz belli değil. Sonuç, büyük ölçüde genel piyasa koşullarına ve yatırımcıların kararlarına bağlı olacak.

VanEck’in Dijital Varlık Araştırma Müdürü Matthew Sigel, Bitcoin için uzun vadeli bir yükseliş senaryosu öngörüyor ve Bitcoin’in 2050 yılına kadar 2,9 milyon dolara ulaşabileceğini belirtiyor. Sigel, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda Ripple’ın XRP’sinin de benzer bir şekilde devasa bir fiyat artışı yaşayabileceğini ve 25 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ripple-SEC davası yaklaşık 4 yıl boyunca XRP fiyatını baskıladı. Ancak dava 7 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi. VanEck’in iyimser tahmini, Ripple’ın bu düzenleyici engelleri aşması durumunda XRP’ye önemli bir destek sağlayabilir. XRP’nin, piyasa düzeltmelerinden sonra hızla toparlanma yeteneği, bu iddialı hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

Kripto analisti Javon Marks, XRP için bir dizi olumlu göstergeye vurgu yaptı. Marks, XRP’nin fiyat hareketi ile göreceli güç endeksi (RSI) arasında pozitif bir korelasyon olduğuna dikkat çekerek, önemli bir fiyat sıçramasının 15 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Ayrıca, XRP’nin fiyatının 20 katına kadar çıkabileceğini ve potansiyel olarak 100 doları aşabileceğini belirtiyor. Bu iddialı tahmin, her piyasa düzeltmesinden sonra yenilenen yatırımcı güveniyle destekleniyor.

$XRP is now BROKEN OUT of this massive, >2,351 day resisting trend!

This means that it's >$150 target is NOW IN PLAY and with a full Logarithmic Follow Through, can be reached in an over 21,000% climb from here.

The show may be just beginning 👀… https://t.co/i1GdCGbqJa pic.twitter.com/Hjx17iTzz4

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 31, 2024