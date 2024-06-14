Ripple ile SEC arasında devam eden davada 23 Nisan 2024 tarihi itibariyle duruşma aşamasına girildi. Uzmanlara göre mahkeme kararını her an açıklayabilir.

Temmuz veya Ağustos ayında Ripple-SEC davasının sonuçlanması bekleniyor. SEC’in özet kararı temyize götürmesi halinde XRP fiyatı büyük bir düşüş yaşayabilir. Bu anlamda önümüzdeki haftalarda XRP’de fiyat dalgalanmalarının artacağı tahmin ediliyor.

Her ne kadar XRP şu anda 0,47 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulmuş olsa da satış baskısı hala devam ediyor. XRP fiyatı tekrar 0,50 dolar seviyesinin üzerine yükselmedikçe 0,3 dolara gerileme riski devam edecek.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menekul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Bununla birlikte Ripple’ın kurumsal yatırımcılara yaptığı satışlar ise menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirildi.

SEC, Ripple’ın bu satışları nedeniyle 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Avukatlara göre SEC, mahkemenin 2023 yılının Temmuz ayında verdiği kararı temyize götürebilir. Dolayısıyla Ripple, dava sonuçlansa dahi kendini yeni bir yasal savaşın içerisinde bulabilir.

XRP destekçisi avukat Fred Rispoli, davada zamanın daralmasıyla birlikte tarafların uzlaşmaya varabileceğini düşünüyor.

CoinGecko verilerine göre XRP 14 Haziran Cuma günü itibariyle 0,4787 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şu anda XRP bu bölgede üçlü dip formasyonu oluşturdu. Analistler 3 saatlik grafikte yükseliş mumunun korunması halinde XRP’nin 0,5 dolar seviyesinin üzerine yükseleceğini öngörüyor.

MACD göstergesi ise XRP’de konsolidasyon sürecine işaret ediyor. XRP’nin 20, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamarın üzerine çıkması yükseliş trendini güçlendirebilir. XRP’nin yeniden 0,50 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi psikolojik direnç seviyesi olarak görülen 1 dolara bir adım daha yaklaşması olarak yorumlanıyor.